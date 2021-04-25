邢临高速南和收费站多举措做好“高速＋旅游”引车上路工作

为给车户提供更优质和更便利的服务，扩大服务品牌的影响力，结合该站实际工作4月21日下午，南和收费站多举措做好“高速＋旅游”引车上路工作。 一是高度重视、全员转发。召开专题会议，站长李丹青迅速传达上级文件精神，强调了引车上路、创新创效工作的重要性和紧迫性，要求全体员工提高政治站位，利用五一节前时间保证每日在朋友圈转发“走邢临路、游景区 报销高速费”的连接，让更多有需求的车户看到。 二是每车发放、做好宣传。在上道口和下道口做到每车发放优惠券，为车户做好“走旅游高速，享半价优惠”的政策宣讲工作，使车户清楚了解如何参加优惠活动，耐心解释好车户提出的问题和疑惑，并为大家详细说明了领取地点、合作景区、报销途径等事项。发放优惠券的过程中，过往车户不断夸赞邢临高速的优惠给的实在与贴心。 三是营造氛围、引车上路。要利用南和站抖音号和车户群进一步推广“高速＋旅游”活动，安排办公室专人负责在车户群里做好宣传解释工作，引导广大车户积极参加优惠活动，以此次活动为契机做好引车上路工作，全站人员齐心协力确保此项工作落到实处、取得成效，为公司创新创效工作的开展添砖增瓦。（通讯员 张红玲） 关键词： 邢临高速南和收费站…