菲林格尔家居科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2021-005 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第四次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于2021年4月23日以现场表决方式在公司办公楼会议室召开。 （三）会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （四）本次会议由监事会主席任菊新女士主持。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《…