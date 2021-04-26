坎公骑冠剑浮游城玩法攻略 浮游城怎么玩 _ 游民星空手游频道

第1页： 展开 下面给大家带来的是《坎公骑冠剑》浮游城玩法攻略，浮游城怎么玩？一起看看吧！ 转载自 坎公骑冠剑WIKI 浮游岛 家园简介 家园-指的是，第一章通关，拿到传说中的冠军之剑后，在小公主和老板的帮助之下，利用旅馆所找到的浮空城，也就是浮游岛 它的主要用处就是获得一些额外的资源和开启一些特殊功能，副本，玩法类似经营类游戏 浮游岛建筑除商店外，最大等级10级，商店最大等级5级，初始自带2个机器人，同时升级2个建筑 在沙漠关卡中，可以获得一个新的机器人，增加一次同时升级的数量 灵魂点系统 灵魂点的获得，主要是英雄提供，也就是你的角色越多，灵魂点获得的速度也越快！ 并且不论什么等级的英雄获得的数量都是一样的，包括1星和2星还有3星，也就是所有人都不会因为三星角色数量不够而减少获得灵魂点的速度。 也不会因为三星角色多家园升级的比别人快 目前10级旅馆的极限为55个英雄 灵魂点主要用途在于升级建筑物，解放部分特殊建筑，以及商店购物 浮游岛菜单 浮游城左上角头像下面的状态栏点开的浮游城菜单 在菜单里面你可以看到你自己的浮游城的一些参数和BUFF值，最上方的美食，饮料，娱乐，对应三种系列的建…