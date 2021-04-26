锦江、首旅、艺龙接连“上新”，酒店需要多少新品牌?首旅艺龙酒店品牌_新浪科技_新浪网

原标题：锦江、首旅、艺龙接连“上新”，酒店需要多少新品牌? 最近的空间秘探有点忙碌，忙着前往各地见证酒店新品牌的发布，奔至上海参加艺龙酒店品牌发布会暨上海旗舰店开业仪式，远赴深圳参加锦江酒店(中国区)旗下首个中高端自然幸福系酒店品牌荟语Eeril的品牌发布会…… 实际上，不仅仅是4月，据空间秘探不完全统计，2021年以来，国内共有10个酒店新品牌问世，定位更是各不相同。为什么酒店新品牌会在此时迎来井喷，其背后是否藏有什么玄机？ 来势汹汹的后来者&步履不停的先行者 回顾今年新诞生的10个酒店品牌，不难发现，其中既有来势汹汹的后来者，也不乏步履不停的先行者。 3月14日，福建连锁主题酒店头部品牌花界酒店集团推出旗下电竞酒店品牌，顶级灰电竞酒店，目前已在福州、厦门、泉州、漳州等地开设了8家电竞酒店； 4月16日，格林酒店集团与和悦榕庄酒店集团发布大健康主题酒店品牌，橡树林，未来将以新一线城市和川渝经济圈城市作为发展的核心； 4月16日，木莲庄酒店管理集团发布潮牌酒店品牌，MUSTEL，未来2年将有超过20家MUSTEL酒店在各地相继亮相； 4月18日，雅斯特酒店集团发布旗下高档商旅型酒店品牌…