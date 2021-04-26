酒店 篇七十三：在杭州开元名都大酒店，邂逅经典传承，捕捉时尚潮流_国内住宿_什么值得买

酒店 篇七十三：在杭州开元名都大酒店，邂逅经典传承，捕捉时尚潮流 2021-04-26 14:48:37 0点赞 0收藏 0评论 春日里的江南是温柔的，记取西湖西畔，正暮山好处，空翠烟霏。每一丝春天带来的美好，都在琼楼玉宇间，变成杭州给予旅人的美好待遇。in姐喜欢在春天，来到杭州城，择一处舒适的雅居，来一场与杭州的春日恋爱。 开元酒店集团作为中国最大的民营高星级连锁酒店集团，在杭州酒店界中一直独占鳌头，开元秉持着“为宾客提供东方文化和国际标准完美融合的服务”，务求使宾客无论下榻哪一家酒店，都能体验始终如一的开元品质，尽享殷切贴心的开元关怀。作为旅行爱好者的in姐，这次选择了杭州开元名都大酒店，这家在杭州极具代表性的五星级酒店。 ﻿ 杭州开元名都大酒店曾举办过多个大型活动，它似乎已然成为当代杭州的名片，名声和荣誉都让杭州人感到自豪。杭州开元名都大酒店在十余年间，曾作为G20杭州峰会全球媒体领证中心，多次获得中国饭店业最高奖项“中国饭店金星奖”，多次获得中国酒店“金枕头”奖等，专业水平和旅居服务都在全国有目共睹。 高雅奢华的柔情浪漫 杭州开元名都大酒店位于杭州市萧山区，得天独厚的地理位置，…