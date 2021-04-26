这个“五一”，咱就去山南

勒布沟掠影 珞巴风情 打卡点1 哲古草原 到了山南，怎能不去一趟哲古草原。哲古草原距离拉萨200多公里，海拔4100米，那里有着在阳光下折射出丰富色彩的圣湖，圣湖中映出蓝天白云与连绵高山，海鸥在空中飞翔，藏野驴、藏羚羊在这里悠然的吃草、饮水，是天然的牧场、野生动物的乐园，更是摄影、摄像爱好者不容错过的景点。 打卡点2 拿日雍措 拿日雍措，是西藏山南错那县最大的湖泊，位于山南市错那县北部，海拔4900米。湖水清澈见底，颜色幽蓝如蓝宝石，又与蓝天相呼应，时常让人分不清是湖水还是蓝天。现正值4月份，天气回暖，拿日雍措湖面的冰正在逐渐融化，冰面融化后的拿日雍措安静地驻守在错那，如一位安静的女神，守护着生活在这里的人们。 打卡点3 勒布沟 勒布沟是众多旅游爱好者必去的景点之一，位于山南市错那县境内波拉山南侧。“勒布”，藏语意为“好的地方”，是坐落在喜马拉雅山东段向南伸展的一条大峡谷，独特的地理环境造就了独特且多样化的原生态美景，雪山、草甸、花海、原始森林等，还有各种野生动物，为本就特别的勒布沟增添了活泼的色彩。 打卡点4 张贵荣将军纪念碑 位于山南市边境，有一个特别的纪念碑，碑文为：“张贵荣烈士…