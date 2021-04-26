三块大屏幕、693个摄像头监控一袋生活垃圾的“旅行”

一包生活垃圾从哪里来？到哪里去？这个垃圾分类的终极问题，如今在浦东得到了解答。青年报记者近日跟随合庆镇城市管理行政执法中队探访了生活垃圾从源头分类投放、中间分类收集运输到末端分类处置全流程实时数据的动态管理。 青年报记者 郭颖 693个监控摄像头全程监控 位于浦东新区东南角、东临长江入海口的合庆镇镇域面积达41.86平方公里，相当于两个黄浦区，却只有18名城管队员，倒逼他们将垃圾分类从人工监管纳入到数字化管理。 自2019年7月开始，合庆镇为实现全镇区域内生活垃圾分类可追溯，启动了投放点位可视化的精细化管理模式，依托城运中心设置监控摄像头，完成对道路、投放点位的24小时监控。从居委、城管中队，到镇城运中心，3块屏幕完整呈现、记录了一包生活垃圾之旅，可谓一目了然。 在蔡路居民委家门口服务站屏幕前，记者看到了安装在垃圾分类投放点的摄像头拍到的画面。“这墙面有点老化了，宣传画再贴一下。”城管队员指着屏幕对物业经理说。 戴上手套，打开垃圾桶盖子，城管队员开始检查垃圾分类执行情况，并且用执法记录仪同步录音。针对医院、学校、社区的检查，每月一次，每季度还有检查人员和地点“双随机”飞行检查。 合庆镇…