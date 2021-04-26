北京2021年4月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 外卖领域“二选一”问题近期引发社会广泛热议。4月24日，对外经济贸易大学法学院和北京师范大学法学院联合举办“外卖平台‘二选一’行为的竞争法规制研讨会”。这也是目前首个针对外卖领域“二选一”的法学研讨会，会议对于“二选一”的危害性形成共识，并深入探讨了其构成要件。



会议现场

国际经济法学会会长沈四宝教授、对外经济贸易大学法学院院长梅夏英教授、上海交通大学王先林教授等知名学者参与研讨会。此外，还有来自执法机关、司法机关、中国消费者协会、餐饮协会以及餐饮商家的代表出席。

在强化反垄断、防止资本无序扩张的监管背景下，外卖平台“二选一”行为的争议性不断突显。近期，针对外卖平台“二选一”的执法和司法不断深入，如浙江金华案、江苏淮安案、上海食派士案等，采取“二选一”行为的平台均被要求承担罚款或赔偿，具有极强的示范意义。4月13日互联网平台企业行政指导会后，包括美团、饿了么在内的34家互联网平台企业发布《依法合规经营承诺》，承诺不实施“二选一”。



王先林教授

王先林教授表示，近期全球范围内都掀起了一股反垄断的热潮，今后无论是反垄断的行政执法还是反垄断司法，都会得到进一步的加强。外卖平台“二选一”对于信息资源流动的阻碍、对于平台内经营者的损害，包括营商环境的破坏非常明显。同时外卖平台“二选一”行为对竞争对手产生较为明显的封锁、排斥效应，影响了潜在经营者的进入，在经过具体的竞争分析和法律论证以后，认定为滥用市场支配行为可能性比较大。

上海财经大学袁波助理教授从三个层面指出了针对“二选一”行为规制的趋势：监管层面，政府对“二选一”的监管态度，已从严格监管转变为坚决根治；立法层面，现行法律内一直存在规范二选一的依据，主要是有《反垄断法》、《反不正当竞争法》以及《电商法》，有关部门在最近两年对有关法律的规定做了进一步完善；执法层面，针对外卖平台“二选一”已出现从地方性的执法走向中央层级全国性执法的趋势。

梅夏英教授认为，外卖平台“二选一”从目前的业态来看是不合适的，对现实生活中带来了很大的危害，令商家和消费者处于非常被动的地位，对社会造成了很强的负面效应，已经引起了监管部门已及学界的重视，不能放任其野蛮生长。



张文魁会长

山东省餐饮与住宿行业协会张文魁会长更是在会上表示，协会已发出倡议，将组织餐饮商户坚决抵制外卖平台的“二选一”行为。他认为外卖平台“二选一”的垄断行为令餐饮商户和企业成了“待宰羔羊”，此举压榨商户利润，导致餐饮行业成本不断增加，部分假冒伪劣现象是被外卖平台“二选一”逼出来的，直接危害消费者健康。

首个针对外卖领域“二选一”的法学研讨会召开，对其危害形成共识 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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