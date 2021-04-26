1.3万亿元！互联网基金销售巨头卖疯了……基金投资证券投资东方财富互联网基金携程_手机网易网

1.3万亿元！互联网基金销售巨头卖疯了…… 2021-04-26 21:25:47 4月26日晚间，东方财富公布了2020年年报及2021年一季报。 公告显示，旗下天天基金去年的基金销售额近1.3万亿元，超过了2015年牛市时的7432.55亿元，成就历史高光时刻！同时，今年一季度销售业绩依旧亮眼，代销基金保有规模同比大幅增加。 2015年以来天天基金历年基金销售额情况 业内人士认为，年轻投资者的购基习惯正在越来越影响基金销售市场的竞争格局，互联网基金销售巨头的优势也随之不断扩大。 互联网销售巨头的“高光时刻” 自2015年牛市时期天天基金创下7432.55亿元的基金销售记录后，2020年，终于又再现基金销售的“高光时刻”，这一次，天天基金的全年基金销售额甚至超过了万亿元。 东方财富今日公布的2020年年报数据显示，去年，旗下天天基金共计实现基金认（申）购及定期定额申购交易2万笔，基金销售额12978.09亿元，其中非货币型基金共计实现认、申购（含定投）交易1.6万笔，销售额为6990.72亿元。 不仅如此，去年天天基金服务平台日均活跃访问用户数为236.05万，远超2019年的123…