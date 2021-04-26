“政府+旅行社”携手谋发展 长沙县推慧润民宿年卡

华声在线4月26日讯(记者 刘思佳 通讯员 黎力 林正茂)“政府+旅行社”携手促旅游发展，不到60元轻松入住慧润民宿……4月26日上午，长沙县开慧镇旅游营销推介会在汉硕板仓书院召开。全省50余家旅行社及开慧镇辖区内文旅企业参加会议。 长沙县开慧镇旅游营销推介会在汉硕板仓书院召开。(记者 刘思佳 摄) “开慧美景点，数也数不完。热情好客的开慧人，欢迎来游玩。”一段充满韵律美的快板表演将开慧的旅游特色娓娓道来，拉开了推介会的帷幕。开慧镇相关负责人作旅游产品和优惠政策介绍。旅行社代表分别从发展乡村旅游、红培、研学旅行等进行了主题分享。 快板推介开慧美景。(记者 刘思佳 摄) 推介会上，长沙县开慧镇人民政府与湖南省旅行社协会签订战略合作协议。这是湖南省旅行社协会首次与乡镇单位签署战略合作协议，双方将围绕建立旅游交流联动机制、加强旅游宣传营销合作、促进旅游企业合作三大方面深入合作，进一步带动开慧镇红色旅游和乡村旅游发展，推动开慧镇文旅融合发展步入新阶段。 长沙县开慧镇人民政府与湖南省旅行社协会签订战略合作协议。(记者 刘思佳 摄) 现场，慧润民宿VIP年卡首发。慧润民宿与湖南省中旅环球国际旅行社…