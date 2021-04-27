五一到大连看春天_旅游_大连新闻网

“五一”期间，我市专业艺术院团和专业剧场将奉献精彩的文艺演出活动，进一步丰富广大群众节日文化生活，营造欢乐的节日氛围。 专业艺术院团进公园公益演出 5月1日、2日，我市国有文艺院团将走进劳动公园、傅家庄公园，每天进行两场公益演出。在时间紧、任务重的情况下，各专业院团克服困难，组织演职人员以饱满的热情积极排练。准备了十余个精彩的节目，既有热情讴歌伟大祖国、伟大新时代的歌舞《幸福中国一起走》《相逢春天》；还有曾多次参加大型文化活动和演出，并广获好评的杂技《肩上芭蕾》《力与美》；也有新创舞蹈《向往》等，让艺术装点城市公园，让公园成为艺术的舞台。 专业剧场联动提供多元观演选择 我市五所专业剧场节日期间将引进和组织10场各具特色的演出，涵盖了话剧、音乐会、脱口秀、相声、京剧等多个艺术门类，为不同观演需求的群体提供了多元化选择。热门话剧《比萨斜塔》令人期待；京剧《失空斩》彰显国粹魅力；本体社团笑掌室相声专场幽默诙谐；音乐会《猫和老鼠》是亲子文娱活动的选择。这些演出活动是专业剧场为市民精心准备的一道节日“文化特供大餐”，让市民感受舞台艺术魅力，度过一个文化味浓郁的节日。 “五一”期间剧场演出安排 …