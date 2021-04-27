BC扩大拨款申请资格 近2万企业受惠

加拿大确诊1183991, 死亡23996, 点击看详情 大 BC省就业经济复兴及创新厅发布 扩大拨款及申请资格 援助接近二万间企业– 卑诗省政府向《临时防疫措施商业纾困补助金》(Circuit Breaker Business Relief Grant) 增拨7,500万，援助最受打击的省内企业。新增款项后，此计划的拨款现增至超过1亿2,500万。 受到2021年3月30日至5月25日生效公共卫生指令影响的14,000间餐厅、酒吧、酿酒厂、酒庄、健身室及健体设施，可以继续申请补助金。 现在此补助金也欢迎受到2021年4月23日，卑诗省内跨区旅游限制影响的5,300多间酒店、旅馆，以及其他短期住宿设施提出申请。 透过拨款，接近20,000间商户现在可以透过《临时防疫措施商业纾困补助金》计划，申请补助。 就业经济复兴及创新厅长柯议伦 (Ravi Kahlon) 表示：「对于很多卑诗省企业，未来几个星期将会是疫情出现以来最困难的时候。这些额外款项将能帮助企业在这困境之中，继续支付租金和员工薪金等支出。我们希望卑诗省企业能尽快见到好日子来临，而大家都可以享受期望之中的暑假。」