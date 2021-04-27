消费成为拉动中国经济增长的主引擎，天眼查大数据：餐饮、旅游、影院相关企业注册量飙升-财经-金融界

2021年第一季度国内生产总值249310亿元，同比增长18.3%――十四五， 中国经济 稳健开局，内生动力不断增强。统计局最新公布数据显示，2021年第一季度最终消费支出对经济增长贡献率为63.4%，拉动GDP增长11.6个百分点，消费成为拉动中国经济增长的主引擎。 消费正持续回升，2021年1-3月，社会消费品零售总额105221亿元，同比增长33.9%；增长最为迅猛的是餐饮消费，2021年第一季度，餐饮收入同比增长75.8%，恢复至2019年同期约98%，其中3月份增长91.6%，超过2019年同期水平。餐饮市场推进 线上线下 ( 行情 300959 , 诊股 )融合，积极发展在线下单、无接触配送等餐饮消费新模式。年节餐饮消费、旅游餐饮消费、农村餐饮消费、“夜间经济”、冬奥会主题餐饮等将成为促进餐饮消费的新动能、新商机。 天眼查数据显示，2021年1-3月餐饮相关企业注册量为53.7万家，比2020年同期同比增长57.1%，较2019年增长10.3%。尤其是在2021年3月，该月注册量为32.4万家，创2019年以来新高。 2021年春节档期间，《你好，李焕英》、《唐人街探案3…