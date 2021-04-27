“旅游+新零售” 岛城跨境电商领域再添新势力！

——青免国际跨境免税店上合示范区体验中心正式开业 4月25日上午，青免国际跨境免税店上合示范区体验中心开业仪式在上合示范区上合贸易中心举行。中心将致力提供一站式跨境免税购物顶级体验，打造北方地区乃至全国最有国际化水平的时尚购物新高地。 青岛市委常委、胶州市委书记、上合示范区党工委书记、管委会主任刘建军及示范区相关职能部门领导出席开业仪式，对“青免国际”项目顺利落地上合示范区给予指导、支持及充分肯定。此外，澳门葡语系国家地区酒类及食品联合商会等多家合作伙伴也受邀到场参加了本次仪式。 据悉，借势RCEP及港澳CEPA相关协议签署的利好政策，青岛旅游集团积极响应国家战略，高效融入上合示范区建设，于2020年12月注资2000万元成立青岛旅游国际发展有限公司，依托上合示范区区位、政策优势及旅游集团核心旅游资源，打造全新高端进口商品销售板块“青免国际（QTID）”。目前通过“体验中心展示+网上商城销售”的模式，让消费者不出国门也可以买到世界著名品牌商品，体验快速、便捷、低成本、高品质的跨境免税购物服务。 青岛旅游集团党委书记、董事长王红在开业仪式的致辞中表示：紧跟国家及省市有关部署，旅游集团在“…