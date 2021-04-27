疯抢66元机票盲盒，想薅羊毛却成韭菜？机票飞机票盲盒携程ota_手机网易网

疯抢66元机票盲盒，想薅羊毛却成韭菜？ 2021-04-27 11:09:51 Tech星球 作者：王慧莹 Tech星球 机票盲盒，年轻人躲不过的又一套路？ “世界那么大，我想去看看”。一场说走就走的旅行，往往是从一张机票开始的，想法售卖机票的玩法，也随即多了起来。 成功上市的泡泡玛特，讲述了盲盒的新故事，并坐拥千亿市值，引发了“万物皆可盲盒”的浪潮。泡泡玛特的“泡泡”还未消散，盲盒机票的“泡泡”已经悄然而至。 在球鞋盲盒、饮料盲盒、服装盲盒、《乡村爱情》老铁盲盒后，OTA（在线旅游平台）也凭借“盲盒机票”入局盲盒经济圈子。在上个月的清明假期，盲盒机票让陷入黑天鹅事件的OTA再一次出现在了大众关注的聚光灯下，成为继随心飞后的又一爆款出行服务。 “盲盒机票，不问时间地点，随心出发”。这是某OTA平台的一则宣传语。 “邀请了30个朋友助力，解锁了六条新航线，加上本身赠送的三条航线，一共有九条航线，供我和女朋友选择，最终我们选择了从成都飞往杭州。但没想到的是，最终买票的时候只有个别机票能够兑换，根本没有我们想去的杭州。”“明明说好全国任飞，我却只能抵800”。 这是来自某社区平台网友的吐槽，…