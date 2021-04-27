土拍直击 增城、白云一地遭流拍，南沙宗地楼面价创新高！楼面价地块旅游_新浪科技_新浪网

原标题：土拍直击 | 增城、白云一地遭流拍，南沙宗地楼面价创新高！ 继昨日的土拍大战后，4月27日广州土地市场竞拍将迎来最后一战。 根据竞拍规则，竞拍依然分三个时间段进行，分别是上午9点，中午12点，下午15点。其中，每个时间段对应出让8宗地，总计24宗，总起价498.9亿元。 据了解，增城朱村、广州南站、番禺桥南、南沙横沥岛、黄埔知识城等热门板块均有宅地释放。 那么，9点场竞拍情况是如何的呢？ 据搜狐焦点的土拍直播数据显示，今天9点场的竞拍情况要比26日更要激烈，同时有一定的分化。开拍5分钟左右，已有4宗底价成交，2宗流拍，2宗激烈厮杀数十轮后终出结果。 增城、白云各一地块遭流拍 增城正果镇A20003号地块，起拍报价5.51亿元，起拍楼面价0.38万元/㎡，因无人竞买而流拍。 据了解，增城区正果镇正果大道西侧18104223A20003号地块位于增城南北向主干道增正公路西侧，距离广河高速正果出口3公里，整体区位较远。另外，周边有本地中小学、旅游资源等，产业上的配套资源较少。所以出现流拍情况不意外。 另一流拍地块位于白云区，是白云生物医药健康产业基地二期融资配建地块二，起拍报价33….