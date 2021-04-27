外部变化催生“休闲+旅游”融合新业态

“旅游的最初动机在于休闲。”随着社会经济的持续发展、文明的不断积累，作为挖掘自身潜能、充分实现自身价值的有效载体，休闲旅游成为人们日常生活的重要组成部分，在更好地满足人民美好生活的新期待中扮演重要角色。文旅深度融合发展大趋下，休闲旅游成为旅游业发展的重要方向。 近日，由北京市政府主办，市文化和旅游局、平谷区人民政府共同承办的北京·平谷世界休闲大会在京召开。此次大会以“线上+线下”相结合的模式举办，秉承全域、全季、全民休闲的办会理念，邀请国内外休闲领域知名专家、学者和企业代表共同交流世界休闲旅游领域前沿学术成果，探讨了休闲旅游领域的经典案例和产业发展趋势，力图推动首都休闲业态蓬勃发展。 世界休闲组织理事会主席乔安妮·施罗德认为，通过艺术和文化增加休闲价值，在大自然中散步，以休闲的方式彼此联系、表达自我，进入一种更丰富的体验，与周围的一切和谐相处，是追求健康和幸福的多种途径。 “新时期推动休闲旅游产业发展意义深远。健康休闲的生活方式不仅有利于提升人民生活质量，也有利于提升国民素质，促进人民的全面发展。同时休闲也是社会繁荣的重要体现，国家文化繁荣必然伴随国民休闲发展，有利于提高社会文明程度。…