25岁旅游演艺头牌宋城，悄悄“嫁”进大上海演艺公司千古情宋城演艺旅游_手机网易网

图片来源@视觉中国 文 | 空间秘探 世博公园内，黄浦江边，宋城演艺的上海项目，作为其破局城市演艺之作，将赶在五一前，在此开业。作为旅游演艺的头部品牌，25岁的宋城，已不可避免地迈入转型之年，“东方百老汇”的新目标，寄托了宋城的野心。 打造“东方百老汇” 上海宋城的问世，是极具标志性意义的。这是宋城首个进军国内一线特大城市的项目，也是国内“千古情”系列、“又见”系列、“印象”系列中，最先进入一线城市的系列。其对标的，不再是旅游演艺，而是诸如百老汇、红磨坊这样的城市演艺。在"纽约有百老汇、伦敦有西区、上海有宋城”这样的对比下，极力向“东方百老汇”这一身份靠拢的上海宋城，其变化不言而喻。 其一是演艺空间的变化。相比起过去室外剧场+宋城演艺公园的景区化打造，定位城市演艺的上海宋城在演艺空间的打造上，更具商业气质。其在世博公园内打造了三个室内剧场，增加演出剧目，同时围绕世博文化公园规划建设户外剧场、特色小剧院、上海文化风俗商业街、艺术培训等空间。可以说，上海宋城所打造的，不仅仅是一个演艺旅游区，更是一个能够让游客驻留更久的文化集群目的地。 其二是演艺内容的变化。以往包括宋城在内的诸多旅游演艺，…