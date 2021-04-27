2021山南乡村旅游产品推介会举行

近日，记者从2021年山南春季特色乡村旅游产品推介会上获悉，2020年，山南市共接待游客460万人次，实现旅游收入18.5亿元，旅游接待人次、旅游业总收入基本恢复到2019年同期水平，展现了山南旅游发展的韧劲和潜力。 推介会上，山南市旅游发展局公布了2021年度旅游优惠政策，并与旅行社代表签订了新一轮联合促销合作协议。同时，山南市人民政府向羊卓雍措景区现场兑现了2020年度“冬游西藏”政策补贴153万元，山南市旅游发展局向西藏晁衡联合旅游有限公司兑现了2020年度旅行社补贴奖励资金37万元，乃东区和琼结县人民政府分别向西藏晁衡联合旅游有限公司兑现了扎西曲登和强钦村2020年度旅行社组团奖励资金共计22万元，山南市旅游发展局代表山南市委、市政府向西藏晁衡联合旅游有限公司颁发了山南脱贫攻坚工作贡献奖奖金3万元。 据悉，“十三五”期间，山南市充分挖掘和整合特色乡村旅游资源，以文化村、特色村、重点村为载体，培育打造了一批基础完善、特色鲜明的乡村旅游接待单位。涌现出以玉麦“爱国守边”主题村、“青稞酒故乡”强吉村、“藏戏第一村”扎西曲登等为代表的山南美丽乡村旅游品牌，以藏戏、品酒等非遗文化体验，以…