前McKinsey高级合伙人Emmanuel Pitsilis加入这家从事外包投资办事处（OCIO）业务的全球化公司，担任亚太地区董事总经理和联席主管

新加坡2021年4月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的外包投资办事处Partners Capital宣布，Emmanuel Pitsilis已加入公司，担任位于新加坡的公司总部董事总经理。他将与董事总经理Adam Watson共同担任亚太地区的联席主管，并向首席执行官Arjun Raghavan报告。



Emmanuel Pitsilis

Pitsilis将与Watson和公司香港办事处负责人Dominik Burckgard密切合作，深化公司在为其全球客户群提供可靠的区域性和全球投资解决方案方面的能力。

“客户对亚洲投资服务和解决方案的需求从未像现在这样大。在这种时候，我们很高兴欢迎Emmanuel加入Partners Capital，”Raghavan表示，他于2011年创立并开始负责公司的亚洲业务，直到2020年7月成为首席执行官。“Emmanuel与亚太地区投资者、资产管理人员和金融机构建立了广泛的高级关系网络，这增强了我们为全球客户提供全面服务的能力。”

Pitsilis作为金融服务行业的投资者和领导者，在亚太地区拥有超过25年的经验。在加入Partners Capital之前，他是一位企业家和早期风险投资者，专注于亚洲B2B SaaS和金融科技行业。在过去七年中，他共同创立了两家科技企业，并建立了一个成功的风险投资组合。此外，他曾在麦肯锡公司工作20多年，主要是在香港担任金融服务业务的高级合作人，专注于开发亚洲业务。在麦肯锡，他的客户包括全球投资银行、区域金融机构和政府、中央银行或证券监管机构等高级决策者。

“在亚洲处于全球投资机会和投资创新的最前沿之际，我很高兴能加入Partners Capital，”Pitsilis表示。“在与Arjun、Adam和Dominik会晤后，我清楚地看到，鉴于其深厚的智力资本和全球投资人才，该公司拥有无与伦比的潜力。公司对投资的各个方面采取了严格的做法，包括研究、高度复杂的风险管理和投资组合结构，以及接触顶级经理人的机会和令人信服的投资理念，其整合可持续性的能力是真正独特的。我们有良好的条件帮助亚洲投资者（机构和越来越多的家族办事处）进入全球市场，并帮助全球投资者了解和投资亚洲。”

Pitsilis拥有巴黎综合理工学院纯数学和量子物理硕士学位、巴黎高等矿业学院工程硕士学位和欧洲工商管理学院（INSEAD）MBA学位。

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Partners Capital任命亚太高管 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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