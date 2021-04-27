创享芯未来 华强电子网颁奖盛典4月27日蓄势待发

深圳2021年4月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由华强电子网主办的“供应链重构之下元器件国产品牌发展趋势论坛暨 2020 年度华强电子网优质供应商&电子元器件行业优秀国产品牌颁奖盛典”将于2021年4月27日在深圳福田香格里拉大酒店盛大举办。



颁奖盛典

本届颁奖盛典以“产业互联 创享芯未来”为主题，将汇聚相关政府部门领导、电子行业各协会、院校/科研机构、资深专家及产业链上/下游知名企业高层代表、分销代理商等近千位行业精英代表，以主题演讲、行业趋势讨论、优质企业展播、现场颁奖、精彩晚宴等活动形式，为电子行业人士奉上一场年度盛宴。

【强大嘉宾阵容来袭 思维碰撞共探芯发展】

为借鉴学习并推广国产电子元器件品牌新技术、新模式、新业态的典型经验和做法，促进电子产业发展，本届大会将与行业TOP企业精英代表、资深专家人士面对面交流互动。依托华强电子网深耕18年的行业资源，现场特邀行业嘉宾进行演讲，阵容强大包括：赛迪顾问股份有限公司副总裁李珂、深圳市江波龙电子股份有限公司工业存储事业部总经理黄强、富士康科技集团（中国总部）全球采购总处经理鲍三华、广东微容电子科技有限公司营销中心常务副总经理郑春晖、苏州纳米科技发展有限公司董事长张淑梅等知名企业高管、行业资深专家莅临现场，展开趋势分享。



嘉宾阵容

大会将围绕当下行业热点开展“供应链重构之下元器件国产品牌发展趋势论坛”的主题演讲、行业大咖互动环节。在国际贸易摩擦加剧、供应链受限日益加剧的背景下，数位知名企业高管以及业界资深专家将分享独到的市场见解，实现产业的思维碰撞与交流，为国产品牌“芯”发展指明方向。

【颁奖荣誉盛会 重要议程揭晓】

华强电子网依托在电子行业深耕18年来的资源及经验，迎来第十三届评选颁奖盛典，成为历年来重磅打造的特色评选活动，在行业内刮起一阵评选风潮。同时首次启动了“电子元器件行业优秀国产品牌评选”，旨在加速推动国产品牌走向市场｡

近千家原厂品牌企业、电子行业分销、贸易、代理商参与了此次评选活动，历经4个多月的企业提名、专家筛选、公众投票及权威专家评审四大环节，将最终评选出8大奖项的获奖企业在现场隆重揭晓。

同时，在盛会的众多重要环节中，主办特别设立现场企业采访、企业展示及红毯秀场等全方位为优质企业曝光的环节。现场将邀请数十家行业权威电视、网站等媒体莅临现场，超强媒体矩阵及百家主流媒体进行全网报道。



活动流程

深耕电子产业链数十年，华强电子网集自身平台优势整合产业资源，即将召开近千人产业大会，整场活动将保持学术性、前沿性，打造一场观点交流、资源对接的电子行业盛会。

已确定参会企业：（以下排名不分先后）



比亚迪半导体股份有限公司

无锡新洁能股份有限公司

苏州固锝电子股份有限公司

深圳顺络电子股份有限公司

江苏长晶科技有限公司

上海灵动微电子股份有限公司

深圳市江波龙电子股份有限公司

无锡中微爱芯电子有限公司

四川经纬达科技集团有限公司

南京沁恒微电子股份有限公司

无锡红光微电子股份有限公司

无锡豪帮高科股份有限公司

上海矽睿科技有限公司

芯海科技（深圳）股份有限公司

深圳市三联盛科技股份有限公司

江苏帝奥微电子股份有限公司

深圳市力合微电子股份有限公司

思特威（上海）电子科技股份有限公司

深圳市广和通无线股份有限公司

泰晶科技股份有限公司

深圳佰维存储科技股份有限公司

合肥恒烁半导体有限公司

深圳市爱协生科技有限公司

深圳开阳电子股份有限公司

广东微容电子科技有限公司

泰科天润半导体科技（北京）有限公司

黄山芯微电子股份有限公司

无锡固电半导体股份有限公司

江苏创芯海微科技有限公司

江苏东海半导体科技有限公司

深圳市速腾聚创科技有限公司

苏州明皜传感科技有限公司

聚洵半导体科技（上海）有限公司

珠海极海半导体有限公司

苏州雄立科技有限公司

苏州贝达新材料科技有限公司

扬州晶新微电子有限公司

西安智多晶微电子有限公司

深圳市纳芯威科技有限公司

爱特微（张家港）半导体技术有限公司

江苏芯力特电子科技有限公司

深圳市奥伦德元器件有限公司

上海磐启微电子有限公司

芯翼信息科技（上海）有限公司

深圳市创成微电子有限公司

禹创半导体（深圳）有限公司

安徽翔胜科技有限公司

深圳纽迪瑞科技开发有限公司

深圳市美浦森半导体有限公司

微传智能科技（常州）有限公司

深圳市创芯微微电子有限公司

深圳市华之海实业有限公司

深圳昊福锐电子科技有限公司

深圳市安芯美电子有限公司

深圳市展创电子有限公司

贸泽（深圳）科技发展有限公司

广州飞虹半导体有限公司

江苏固得沃克微电子科技有限公司

深圳市博伟奇电子有限公司

深圳市福斯特半导体有限公司

深圳市微碧半导体有限公司

深圳市安邦半导体有限公司

广东科信电子有限公司

深圳市美隆电子有限公司

深圳市永裕泰电子有限公司

广东時科微实业有限公司

广东华冠半导体有限公司

深圳辰达行电子有限公司

深圳扬兴科技有限公司

深圳市金誉半导体股份有限公司

深圳市萨科微科技有限公司

深圳市英锐芯电子科技有限公司

深圳市方晶科技有限公司

深圳市盟科电子科技有限公司

深圳市金大鹏科技有限公司

深圳泰盛达科技有限公司

深圳市瑞凡微电子科技有限公司

北京恒成伟业电子有限公司

深圳市圣禾堂科技有限公司

深圳市安玛科技有限公司

深圳市凯新达科技有限公司

深圳市恒佳兴电子有限公司

深圳市华之电科技有限公司

深圳明嘉瑞科技有限公司

深圳市南华金茂科技有限公司

深圳市佛信科技有限公司

深圳市致远恒电科技有限公司

深圳市百度微半导体有限公司

深圳市金硕微科技有限公司

深圳市金城微零件有限公司

深圳市力兴微电子有限公司

Digi-Key Electronics 得捷电子

Mouser Electronics 贸泽电子

Heilind Asia Pacific 赫联电子

越特电子科技（北京）有限公司

北京南电科技发展有限公司

深圳市联盛电子有限公司

深圳市英特翎电子有限公司

深圳市万德鸿科技有限公司

深圳市波光电子有限公司

深圳市千佰易电子科技有限公司

深圳市恒迪通电子有限公司

深圳市鼎森电子科技有限公司

深圳成德广营科技有限公司

深圳市纳安科技有限公司

深圳市灿昇科技有限公司

深圳市陆和神州科技有限公司

深圳市博科信光耦有限公司

深圳市富汇大宇电子有限公司

科盛（香港）电子有限公司

深圳市中盛大恒科技有限公司

深圳市伟业永升科技有限公司

深圳市中意法电子科技有限公司

深圳市福田区佰易电子销售商行

泰昌集团（香港）有限公司

兴达电子股份有限公司

深圳市鸿鼎业科技有限公司

深圳市威凯特科技有限公司

深圳市智捷伟业科技有限公司

深圳市义熙科技有限公司

深圳世纪超想电子科技有限公司

深圳市东港盛电子技术有限公司

深圳君硅科技有限公司

深圳市新群科技有限公司

深圳市比英达电子有限公司

深圳市明嘉瑞电子有限公司

深圳市杰翔达电子有限公司

深圳市成兴光电子科技有限公司

深圳美满电子科技有限公司

深圳市正威尔电子有限公司

深圳市禾宝顺电子科技有限公司

深圳市东方天河科技有限公司

深圳市远腾兴电子科技有限公司

深圳市芯创晔电子有限公司

深圳市博盛创新通讯技术有限公司

深圳市芯颖嘉业电子科技有限公司

信路达信息技术（厦门）有限公司

深圳市金百珂实业有限公司

深圳市淘芯电子有限公司

深圳市万优通电子科技有限公司

深圳市腾星源电子有限公司

广东场效应半导体有限公司

深圳市航天军工半导体有限公司

深圳市科特翎科技有限公司

深圳市英特翎科技有限公司

深圳市圳科科技有限公司

深圳市麦特迪科技发展有限公司

深圳市华芯顿电子科技有限公司

深圳市广友电子有限公司

金荣源电子（深圳）有限公司

深圳市光贝电子有限公司

深圳市天凯电子有限公司

深圳市安芯购电子有限公司

深圳市芯泰城科技有限公司

深圳市友利创电子有限公司

芯动料城（深圳）电子科技有限公司

深圳市金昌泰源科技发展有限公司

深圳市新恒通顺电子有限公司

深圳华宝泰电子有限公司

深圳市瑞新智能电子有限公司

深圳市微亨电子有限公司

深圳市智真科技有限公司

深圳市兴联达电子有限公司

深圳市钍地半导体有限公司

深圳市美华半导体科技有限公司

深圳市洪利发电子有限公司

深圳市金棕榈半导体有限公司

深圳市智恩创新实业有限公司

深圳市康达高盛电子有限公司

深圳市富芯拓展电子有限公司

深圳市美特光电子有限公司

深圳市美特芯电子有限公司

深圳市新盛科达电子有限公司

深圳沃铨科技有限公司

深圳市华创泰电子有限公司

深圳市星禾光电科技有限公司

深圳市凯彬科技有限公司

深圳南电森美电子有限公司

深圳市宏远纳川电子有限公司

深圳市伟丰盛电子有限公司

深圳市达森电子有限公司

深圳市卓越微光电科技有限公司

深圳市亿芯正发电子有限公司

深圳市晶芯微半导体有限公司

深圳市易盛达通电子技术有限公司

深圳市长河世纪科技有限公司

深圳市盛海信源电子有限公司

深圳市立芯创源科技有限公司

深圳市福田区恒光发电子经营部

深圳市福田区云凌电子商行

深圳市华谊佳科技有限公司

深圳市远东国际电子有限公司

深圳市昂捷电子有限公司

华洋电子科技（香港）有限公司

深圳市展信泰科技有限公司

深圳广联兴电子有限公司

深圳市皓星电子有限公司

深圳市汉翔凌科电子有限公司

深圳市优尚半导体科技有限公司

深圳市嘉兴南电科技有限公司

深圳市华联盛科技有限公司

深圳市金华信电子有限公司

深圳市讯腾微电子实业有限公司

深圳市富田微科技有限公司

深圳市新亿利电子有限公司

深圳市首禾科技有限公司

深圳市杜因特半导体有限公司

深圳市中程达电子有限公司

深圳市福田区创洪业电子商行

深圳市鑫洪电子有限公司

深圳市贝乐实业股份有限公司

追梦人（深圳）传感有限公司

深圳市讯顺达科技有限公司

深圳华之电科技有限公司

苏州纳米科技发展有限公司

广东智富园发展有限公司

广东时科微实业有限公司

科盛（香港）电子有限公司销售部

深圳市创新盈科电子有限公司

深圳市固得沃克电子有限公司

深圳市佰典旺科技有限公司

深圳市宇阳科技发展有限公司

集微网

ESM国际电子商情

半导体行业观察

电子发烧友

电子创新网

我爱方案网

全球半导体观察

与非网

深圳电视台（财经频道）

深圳商报

深圳特区报

深圳晚报

南方日报

南方都市报

创享芯未来 华强电子网颁奖盛典4月27日蓄势待发 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com