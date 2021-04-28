布局大湾区 中旅集团能否补齐免税最后一块拼图地块综合体旅游_新浪科技_新浪网

原标题：布局大湾区 中旅集团能否补齐免税最后一块拼图 中国旅游集团（以下简称“中旅集团”）市内免税店又落新子。4月27日，中旅集团旗下中国旅游集团投资运营有限公司（以下简称“中旅投资”）宣布以83.95亿元的价格拿下广州市花都区两宗土地，计划与中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“中国中免”）共同建设粤港澳大湾区首个免税商业文旅综合体。北京商报记者从中旅集团处获悉，该综合体中免税销售部分将面向国人开放。知情人士表示，面向国人开放的市内免税店是目前中旅集团唯一没有拿到的免税牌照，该公司很可能会利用本次项目补齐这一短板。 免税综合体“巨无霸”敲定 4月27日，中旅投资以底价约83.95亿元拿下广州市花都区两宗地块，分别为花都区北站东广场一期及广花公路西二地块、花都区北站东广场二期地块。其中，花都区北站东广场一期及广花公路西二地块以63.25亿元成交。该地块坐落于花都区建设北路以西，雅源南路以南；用途为商业用地兼容商务用地、二类居住用地、中小学用地及公共交通场站用地；而花都区北站东广场二期地块则位于花都区建设北路以西，云山大道以南，为二类居住用地兼容商业用地，可建设用地面积约3.7万平方米…