“五一”出游注意：预计假期第二天景区客流量最大红色旅游主题乐园旅游_手机网易网

“五一”出游注意：预计假期第二天景区客流量最大 2021-04-28 16:53:16 中新经纬 中新经纬客户端4月28日电 “五一”假期到来之际，同程旅行与新晴天气联合发布《2021“五一”假期全国旅游景区客流预测报告》(下称《报告》)。 《报告》预测，“五一”假期全国主要景区的入园客流量预计将有大幅增长，热门景区的入园客流总量有望超过2019年同期； 全国主要旅游景区的入园高峰预计将集中在5月2日，当天客流量预计占到整个假期的30%以上 ；动物园、主题乐园、山岳、历史文化、博物馆等是最热门的出游主题。 假期第二天全国主要景区入园客流量最大 根据《报告》，受益于出游需求强劲恢复和各地旅游景区客流量相关限制政策的调整，2021年“五一”假期全国主要旅游景区的入园客流量将出现较大幅度增长，高峰时段热门景区客流规模有望超过2019年同期。 日客流量分布方面，预计5月2日全国主要旅游景区将迎来整个假期的最大入园客流量，当天的客流量预计将占总客流量的30%以上；假期第二个客流高峰为5月3日，客流量占比在20%以上。 整体而言，全国旅游景区“五一”假期客流量的70%以上将集中在5月1日至3日三天…