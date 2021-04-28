“五一山南行” 这份旅游攻略请收好

由山南市错那县旅游发展局、山南市隆子县旅游发展局联合西藏传媒集团有限公司、西藏绿洲旅行社有限公司推出的红色旅游活动即将出发。自报名消息发出以来，许多读者纷纷打电话咨询，不少人已成功报名。商报君在此提醒大家，想去勒布沟和玉麦但还没有报名的朋友可要抓紧时间啦！ 两条旅游线路风景独特且丰富，可以让大家改变“上车睡觉，下车拍照”的“旅游传统”。当然，出门旅游，吃、穿、住、行都不是小事。在此，商报君为大家准备了一份关于勒布沟、玉麦之旅的小攻略，参加此次旅行的小伙伴可以提前了解一下哦。 衣 1、虽然部分景区内海拔不算高，但前往景区的路途会经过海拔均在4000米以上的地方，大家可以备上高反药，且在湖边游览时，风比较大，建议带上较厚的外套。 2、两条旅游线路当前的气温总体来说和拉萨相近，但早晚温差大，下雨会更冷一些，夜间较为湿冷，要注意做好保暖工作。另外，部分景区现正处于雨季，记得带上伞或雨衣，以备不时之需。 食 1、此次两条线路由于路途较远，且途中就餐地点条件有限，有需要的可以提前备一些自己喜欢的速食。 2、在三天两夜的行程中，包含2顿早餐，5顿正餐。景区内的餐饮以川味为主，还可以吃到当地的蕨菜等新…