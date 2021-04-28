乘滑翔伞，羊湖美景尽收眼底

近年来，山南市浪卡子县围绕独特的自然人文景观，着力打造生态观光游、休闲度假游、民俗风情游和边境体验游，同时结合乡村振兴战略，打造集农事体验、民俗文化、特色餐饮、主题民宿等为一体的休闲度假游、民俗风情游，并在今年推出自然、人文、民俗、特色相结合的4条精品旅游线路。 ★线路一（国道线）：拉萨市→岗巴拉观景台→羊湖2号、3号观景平台→白地村旅游体验区→浪卡子县城→宁金康桑景区→浪卡子县城。此线路在G349线上，路况较好，可观光羊湖景区大部分观景平台，及周边乡村田园风景。 ★线路二（内环线）：浪卡子县城→卡龙乡（学庆村）→扎岗村→玉龙村→雍布多寺→阿扎乡（沉措湖）→桑顶寺→藏曲村观景台→浪卡子县城。该线路保持着原始自然的景观，可观赏羊湖、乡村田园风景，全程129km均为砂石路面，适合自驾探险游。 ★线路三（外环线）：拉萨空港新区→鲁日拉观景台→嘎玛林草原→羊卓甘扎温泉→色多鸟岛→马蹄岛→打隆镇→浪卡子县城。此线路全程皆可直接往返，全程188km均可观赏秀丽的湖面、候鸟栖息地各种珍稀鸟类、嘎玛林草原、体验牧民生活。 ★线路四（普姆雍措线）：浪卡子县城→打隆镇→推瓦村→普姆雍措→普玛江塘乡→宁金康…