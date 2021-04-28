“蜘蛛网” 该清理了！_旅游_大连新闻网

日前，有读者和社区干部致电本报新闻热线，反映近年来个别供暖公司在分户改造时把居民楼道内改得一塌糊涂，还有些通信公司及其经销商随意在居民小区内牵拉光缆、电话线及张贴野广告扰民的情况。记者对市内部分小区进行了调研，发现上述情况比较普遍，亟待供暖管理部门、通信主管部门和市容管理部门联手清理整顿。 在中山区人民路附近，记者随意抽查了几个居民楼，都发现了各通信公司的野广告。不到20分钟，记者清理下来的不干胶式野广告就攒成了一个比篮球体积略小的纸球。一些居民楼的车库门上野广告贴得密密麻麻，有的地方甚至贴了两三层。 在西岗区长太巷周边的很多居民小区里，除了野广告外，还有各通信公司私拉乱接的各种光缆和电线，纠缠交错、蜿蜒盘绕，有的形成了“蜘蛛网”“大蟒蛇”，最粗的线缆团有水桶粗细、近百根电线。这些线缆团钉在楼体上，不仅影响市容，还给居民出入带来不便。小区住户对记者说：“这些通信公司不经居民允许就将电线团钉到阳台外墙上，有时掉到一楼住户窗外的护栏上，也不知漏不漏电。有的线团离地面太近，搬家公司的卡车都开不进来。” 记者又查看了沙河口区光华街的10多栋住宅楼，楼道里的通信线缆和分户暖气管道缠绕在一起，不仅…