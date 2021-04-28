到瓦房店 逛“市外古城”_旅游_大连新闻网

4月的瓦房店，老帽山映山红开遍，复州古城十里桃花醉人心脾，龙潭山万绿丛中继续上演龙潭灵异……“五一”小长假到瓦房店来一次山海田园之旅吧，炽热的龙门温泉已经张开热烈的怀抱，将军石在凝望中寄来期待的目光。 十里桃花源 醉美复州城 复州古城始建于辽代，是辽南历史的发源地，一座历史悠久、文化发达、经贸繁荣、风景秀丽的文化旅游商贸城。几经历史变迁，虽然古城墙大多被拆毁，但许多古迹仍保留至今，有辽南地区现存唯一的辽代砖塔永丰塔，距今400多年的龙爪古槐，以及永丰寺、横山书院、清真寺、知州衙署、复州防守尉、明清一条街、古城墙遗存、知州衙署等知名人文景观。 适逢复州城“桃花节”，走进复州城，聆听历史文明的悠长回响，品味复州老菜的非遗传承，感受皮影鼓乐的文化魅力。着一套美丽华服，徜徉于桃花林间，亲身领受大自然的美丽馈赠。 复州古城自驾游路线：从G15沈海高速公路老虎屯口下高速，经城八线、复红线、爱大线可抵达目的地。 龙潭山感受“龙潭灵异” 龙潭山又名龙潭山城、得利赢城，是瓦房店市唯一的国家级文物保护单位，南北两峰对峙，成为山城的自然屏障。山上石砌古城墙是魏晋至唐代遗址，城内山坳处有千年古寺龙华宫，宫前…