战略实施成效显著，盈利能力持续稳步提升

2021年一季度财务亮点：

一季度实现收入人民币67.1亿元，创同期历史新高。同比增长为 17.6%。

一季度经营活动产生现金人民币12.0亿元，同比增长4.9%。一季度扣除资产投资净支出人民币5.6亿元，自由现金流达人民币6.4亿元。

一季度净利润为人民币3.9亿元，同比增长188.7%，创同期历史新高。

一季度每股收益为0.24元，2020年同期为0.08元。

上海2021年4月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的集成电路制造和技术服务提供商长电科技（上交所代码：600584）于今日公布了截至2021年3月31日的2021年第一季度财务报告。财报显示，2021年第一季度，长电科技营收、净利保持强劲增长势头，实现收入人民币 67.1亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币 3.9亿元，分别同比增长17.6%和188.7%。

在过去两年间，在新一届董事会的战略指导下，长电科技管理团队积极优化整合全球资源，通过专业化和国际化的管理，使得公司各项运营指标健康向好，为2021年的发展奠定了坚实的基础。顺大势，内外兼修，今天的长电科技以其敏锐的洞察力和市场化的运作机制，使2021第一季度业绩继续保持强劲增长态势。

日前，面对当前汽车市场强势复苏以及产业链深度合作的创新需求，长电科技成立了专业化的“汽车电子事业中心”和“设计服务事业中心”以不断加快自身技术创新优势，并致力于推动产业链上下游的协同发展，进行全方位的技术合作，进而带动整个行业的发展。

长电科技首席执行长郑力先生表示：“2020年长电科技取得优异的成绩，净利润超过公司上市17年间净利润总和的两倍。2021年一季度长电科技盈利和营收同比继续创造历史新高，实现开门红。这说明我们的研发、生产和管理水平都在稳步提升，成效显现。我们有信心在2021年取得更好的成绩。”

请查看《长电科技2021年第一季度财报》

关于长电科技：

长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式服务，位居行业全球第三，中国大陆第一。

长电科技成立于1972年，在全球拥有超过23,000名员工，在逾22个国家和地区设有业务机构。拥有3,200多项专利，在中国、韩国和新加坡设有六大生产基地和两大研发中心，可与全球客户进行紧密的技术合作并提供高效的产业链支持。

长电科技的业务范围包括集成电路的系统集成封装设计、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品制造及测试并可向世界各地的客户提供直运服务。长电科技的产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用，包括网络通讯、高性能计算、汽车电子、大容量存储等领域。

延续强劲增长态势 长电科技实现2021首季开门红 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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