长电科技2020年盈利和先进制程产出大幅提升

战略实施成效显著，盈利能力大幅提升：

2020年四季度及全年财务亮点：

2020年四季度实现收入人民币77.0亿元，在可比基础上，考虑收入确认的会计准则变更，四季度收入同比增长为 17.6%（见备注 1）。

2020年度实现收入人民币264.6亿元。在可比基础上，考虑收入确认的会计准则变更，2020年收入同比增长为 28.2%（见备注 2）。

2020年四季度经营活动产生现金人民18.0亿元。四季度扣除资产投资净支出人民币10.1亿元，自由现金流达人民币7.9亿元。

2020年度经营活动产生现金人民币54.3亿元，同比增长71.1％。2020年扣除资产投资净支出人民币30.1亿元，自由现金流达人民币24.2亿元。

2020年四季度归属于上市公司股东的净利润为人民币5.4亿元。2020年度归属于上市公司股东的净利润为人民币13.0亿元，创历史新高。

2020年四季度每股收益为0.34元，2020年度每股收益为0.81元，同比2019年四季度为0.17元和2019年度为0.06元。

注 1： 为了进一步提高公司资产营运效率，报告期公司优化了封装产品购销业务模式。在生产销售产品过程中，不再对产品的主要原料承担存货风险。根据收入准则的相关判断原则，在报告期对该部分收入依照会计准则相关规定按净额法列示，使报告期营业收入与营业成本均下降9.2亿元，对报告期净利润未产生影响。假设营业收入及营业成本中以总额法列示上述9.2亿元（依照会计准则规定需按净额法列示），则按总额法还原后，报告期营收为86.2亿元，同比增长17.6%。

注 2： 为了进一步提高公司资产营运效率，报告期公司优化了封装产品购销业务模式。在生产销售产品过程中，不再对产品的主要原料承担存货风险。根据收入准则的相关判断原则，在报告期对该部分收入依照会计准则相关规定按净额法列示，使报告期营业收入与营业成本均下降37.0亿元，对报告期净利润未产生影响。假设营业收入及营业成本中以总额法列示上述37.0亿元（依照会计准则规定需按净额法列示），则按总额法还原后，报告期营收为301.6亿元，同比增长28.2%。

上海2021年4月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的集成电路制造和技术服务提供商长电科技（上交所代码：600584）于今日公布了截至 2020 年 12 月 31 日全年经营状况。财报显示，2020 年长电科技各项财务指标健康强劲，业绩稳定高速增长，盈利能力强势提升，全年实现营收人民币 264.6亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币 13.0亿元。

2020年，在新一届董事会的战略指导下, 长电科技积极把握市场机遇，管理团队发挥其国际化视野优势，均衡优化全球资源布局，通过专业化管理和差异化的竞争策略，实现全年净利润超过公司上市十七年间净利润总和的两倍，以优异的业绩回报股东，客户，员工和社会。

在过去的一年，长电科技不断加大研发投入力度，研发费用同比增长 5.2%，新获得专利授权154项，核心技术涵盖各种先进集成电路成品制造技术，并在2020年实现先进制程营收的大幅提升，为5G 通信、汽车、高性能计算和存储等热门应用领域提供具有竞争力的解决方案。丰硕的知识产权成果将为长电科技构筑坚实的创新基础，以满足市场不断涌现的多元化需求。长电科技作为集成电路产业链中的核心企业，以及中国半导体行业协会副理事长单位和中国半导体行业协会封测分会当值理事长单位，始终坚持“合作共赢”的价值观，致力于推动产业链的协同发展。

长电科技首席执行长郑力先生表示：“长电科技从一家起源于江阴的民办企业凭借国际并购跻身于全球集成电路产业链的第一梯队，长期以来企业的经营经历了比较大的波折和挑战。近两年来，公司经营团队和干部员工在新一届董事会的支持和指引下，在优化整合国内外生产和研发基地的技术、管理、产能资源的同时，强化系统级封装、高密度晶圆级封装、高可靠性功率器件、高性能系统级测试等先进集成电路器件成品制造技术的投资和营收产出，带动长电科技以面向国际化、专业化管理和核心技术领先的定位打了一个翻身仗。企业盈利能力和研发，管理水平稳步提升。同时，公司的良好业绩也体现了后摩尔定律时代集成电路器件成品制造技术在整个集成电路产业链中越来越为关键的价值。我们对新时代长电科技和整个集成电路制造产业的未来发展充满信心。”

请查看《长电科技2020年年度报告》

关于长电科技：

长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式服务，位居行业全球第三，中国大陆第一。

长电科技成立于 1972 年，在全球拥有超过 23,000 名员工，在逾 22个国家和地区设有业务机构。拥有3,200 多项专利，在中国、韩国和新加坡设有六大生产基地和两大研发中心，可与全球客户进行紧密的技术合作并提供高效的产业链支持。

长电科技的业务范围包括集成电路的系统集成封装设计、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品制造及测试并可向世界各地的客户提供直运服务。长电科技的产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用，包括网络通讯、高性能计算、汽车电子、大容量存储等领域。

长电科技2020年盈利和先进制程产出大幅提升 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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