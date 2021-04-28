安博在智慧教育领域持续发力

中国上海2021年04月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 北京2021年4月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 安博教育集团（纽约证券交易所上市：AMBO，以下简称安博），是一家致力于提供高品质K-12教育与职业赋能学习服务的专业化教育机构。近日安博教育集团的一项新技术 — “显示教鞭效果的方法和装置及采集教鞭新的方法和装置（授权公众号CN 110989906B）”获得了中国国家知识产权局的发明专利证书。仅仅在2020年的一年时间内，安博已经在中国大陆、台湾地区和美国申请了近百项智慧教育领域的发明专利、实用新型专利等。

目前，在中国，智慧教育得到了政府、学校和社会各界的高度重视，智慧教育的各种应用也开始广泛推广和蓬勃发展。在此大形势下，安博在智慧教育方面的技术和教学的经验积累也开始发挥作用。安博在智慧教育的三大领域或应用场景都有所突破。首先，采用美国发明专利的“带自适应优化的计算机辅助学习系统与方法”（Computer-Aided Learning System and Method with Adaptive Optimization）（US 8838016 B2）的自适应人工智能学习和训练系统，采用人工智能的思想，针对个性化的需求，由系统配送给学生不同的教学内容，取得了非常好的教学效果；其次，教育场景的智能化，包括安博智慧教育直播录播系统、安博全景式智慧教室等，在现场教学和远程教学中为教师和学生提供了非常良好的教学环境和教学体验；其三，安博联合兰州大学等一流大学，结合安博的多年的技术和数据积累，进行不同地域的教育的大数据分析，包括学生的学习行为的分析等研究等。

公司董事长兼CEO黄劲博士表示：“安博将不断深化基于自身专利技术的智慧教育系统，加强技术研发，增强技术和教育场景的有机融合，结合安博庞大的用户资源和大数据，可以更好地服务于安博的2B和2C的业务。我们相信，人工智能、大数据和教育的结合将为教育的开放、改革和升级提供持续的动力。”

关于安博教育集团

安博教育集团是一家国内领先的提供高品质、个性化教育服务与职业学习服务的专业化教育机构，致力于为学生和企业的未来发展赋能。安博着眼于国家经济转型升级对于人才战略升级的需求，以及个人学业职业发展对于高品质学习服务的需求，通过标准化、信息化、国际化的服务平台，以及线上线下结合的混合式服务手段，帮助用户突破有形和无形边界，让每一位学生达成“升好学、就好业”的目标，让每个机构用户提升竞争力与影响力。目前，安博业务涉及基础教育、高等教育、国际教育、智慧教育和企业培训等领域，旗下机构遍及全国十五个省（市、自治区）。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。该等陈述的“前瞻性”在 1995 年美国私人证券诉讼改革法案 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995)中定义。该等前瞻性陈述可通过“将要”、“预计”、“预期”、“未来”、“拟”、“计划”、“相信”、“估计”及其他类似陈述等用语识别。除此之外，本公告中的概述和管理层的引述以及安博的战略和运营计划，都包含了前瞻性陈述。安博还可在其提交给美国证券交易委员会的报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及风险、不确定性及其他因素，多项因素可导致实际结果与任何前瞻性陈述中所载结果有重大差异。潜在风险和不确定性，包含但不限于以下各项：公司的目标和战略，扩张计划，内容和所服务市场的预期增长，公司对维护和增强客户关系的预期以及公司业务地区的经济和商业发展条件。有关以上及其他风险，不确定性或影响因素的更多信息均包含在本公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本公告中提供的所有信息均截至到公告发布日，除非有适用性法律要求，否则公司不承担任何因新信息，未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。

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