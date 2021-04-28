三箭齐发 浪潮边缘计算率先布局智算时代

北京2021年4月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，以“智算·向新”为主题的2021浪潮数据中心合作伙伴大会(IPF2021)在中国苏州举行，超过1000家浪潮生态合作伙伴参与本次大会，会上浪潮集团执行总裁、首席科学家王恩东院士提出智慧时代，计算产业呈现由计算到智算、多元算力融合、算力供给基建化的新趋势，智算力将为各行各业数字化转型与重塑提供源源不断的动力。随着智算力向边缘侧延展，百花齐放的边缘场景对边缘算力提出了更高需求。浪潮边缘计算发布全新边缘微服务器产品，并提出将从产品、标准和生态三个维度出发，为智慧时代的边缘计算产业发展提供灵活、敏捷的边缘算力基础设施。

在疫情的推动下，原本企业需要数年才能完成的数字化转型周期被大大缩短，数字经济展现出强大活力和韧性，智慧农业、智能制造、智慧生态等数字化业务和人工智能场景加速落地，多场景应用对智慧算力的需求呈现多元化趋势，异构计算、边缘计算等不同形态的算力快速发展。

智算力向边缘侧延伸，打通用户最后一公里

数字经济时代，80%的人工智能决策将发生在边缘和端侧。据IDC预测，全球企业基础设施建设在边缘部署比例将从2020年的10%增长到2023年的50%，全球智能终端接入数量将从2020年的500亿个增长到2025年的1500亿个，爆炸式增长的数据量在边缘侧源源不断的产生。

众所周知，边缘计算是在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用、智能等核心能力的开放平台，与云计算互相协同，助力各行各业的数字化转型。随着边缘计算市场快速发展，边缘计算场景和应用需求多元化特征越来越明显。比如ICT融合场景、泛CDN、智能网联汽车、工业互联网、能源、交通、金融等产业+AI、城市治理、智能物联网等目前发展最快速的边缘计算场景，其对边缘计算设备、边缘算力的需求都是截然不同的。

浪潮从产品性能、节能、安全性、严苛环境的适应性、大规模场景的运维部署等方面进行全面考量，快速布局边缘，打造边缘微服务器、便携AI服务器、边缘服务器、边缘微中心这四大产品系列，帮助用户更好的应对不同场景下边缘计算的差异化需求。据IDC最新公布的2020年中国边缘计算服务器市场数据显示，浪潮边缘服务器市占率达32%，位居第一。



浪潮发布边缘计算微服务器EIS800系列产品

在本次大会上，浪潮边缘计算事业部总经理孙波重点发布全新边缘计算微服务器EIS800系列，就是浪潮针对多元化边缘计算场景，交出的一份最佳答卷。EIS800延续浪潮数据中心级高可靠性，可提供高达100TOPS的边缘AI算力，并具备室内、室外和微中心三类计算节点形态。

EIS800室内节点体积小巧，满足企业信息化、云桌面等一般室内应用场景的温度环境；室外节点可适应-40摄氏度-70摄氏度环温，具备工业级防水防尘特性，在智慧交通、电力巡检等恶劣条件下也可高效稳定运行；EIS800微中心节点支持多样IO扩展，部署形式灵活，可通过多节点堆叠的桌面级微中心和两节点拼接上架的机柜级微中心部署。针对更高密度的部署需求，可通过整机柜形态一体交付，大幅提升边缘场景下设备的运维部署效率，并且能够支撑更为复杂的AI负载。

孙波表示，“在AI和物联网等技术推动下，边缘侧演生出多元化场景，计算力正不断从云向边缘侧延展，同时反哺云与端的发展。”随着边缘计算微服务器EIS800系列产品的亮相，浪潮边缘计算四大产品系列得到了进一步丰富，也为客户提供更优TCO的边缘产品及方案。

重塑边缘计算生态 携手合作伙伴加速行业应用

经过多年的发展，数据中心市场已经形成了统一标准的生态，而边缘计算尚处于市场培育期，不仅市场上的玩家多种多样、百花齐放，边缘计算的产品也千差万别，无法兼容。

边缘计算市场未来将是指数级的增长，产业快速发展离不开生态伙伴的共同携手，对于目前缺少统一的行业标准、成熟的合作模式以及生态合作伙伴等问题，孙波表示，“在边缘计算市场的新赛道上，要占领先机不是一蹴而就的。面对尚不完善的产业生态，浪潮要做好三件事：第一，从边缘场景中抽取共性，梳理边缘产品特性和对市场的价值；第二，建立标准和生态，比如牵头国标拟定和参与很多行业标准的制定，帮助行业健康有序发展；第三继续强化生态合作，加大投入合作伙伴开拓，支持和联合推广。”

目前，浪潮正在积极参与OCP等开放组织，联合上下游芯片提供商、AI算法商、各行各业解决方案商以及集成商等，进行创新合作。2019年浪潮率先发布了业内首款满足ODCC开放计算组织面向通信行业的OTII (Open Telecom IT Infrastructure)标准的边缘计算服务器NE5260M5。浪潮NE5260M5打破物理空间限制，机箱深度较普通服务器缩短近二分之一至430毫米。并且通过优化的信号传输，结构散热，供电等设计，完美兼容高功耗CPU和多种异构加速卡。在最新公布的国际AI基准测试MLPerfTM成绩中，NF5260M5“一战成名”，一举拿下边缘固定任务(Closed)7项性能第一，AI性能较上届第一最大提升129.43%。

而近日浪潮携手百度、腾讯、信通院、英特尔等十一家研究机构及边缘计算领先企业共同发布的《边缘计算技术白皮书（2021）》，对现阶段业界最关注的边缘计算新基础设施、边缘计算服务要求、系统架构、边缘计算安全等技术趋势进行前瞻性分析，并给出边缘计算设计参考，力求推动边缘计算技术快速发展及产业合作的健康运行。

对于生态合作模式的探索，浪潮同样走在了产业最前沿。在IPF2021上，浪潮与展湾科技、宜能、思谋等合作伙伴携手，面对边缘侧多样化、复杂的计算需求发布了6大行业的场景化解决方案，汇聚双方在基础设施、系统、算法、应用等方面优势，为智慧能源、智慧电力、智慧水利、智能质检、智能工厂、智能网络等应用场景提供云-边-端一体化的全解决方案，驱动边缘计算、AI等技术向传统行业的加速落地，实现智慧计算的产业赋能。

三箭齐发 浪潮边缘计算率先布局智算时代 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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