长沙卓越万豪行政公寓盛大开业

为商务和休闲旅客提供精致的长期居停体验

上海2021年4月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 万豪国际集团今日宣布，万豪旅享家旗下长沙卓越万豪行政公寓盛大开业。作为中国第十家万豪行政公寓，长沙卓越万豪行政公寓为旅客精心打造173套拥有完善设施的豪华公寓，融合精致的空间、优雅的氛围以及如居家生活般的私密性，为商务和休闲旅客以及当地宾客营造居家般舒适便捷的中长期旅居体验。

“长沙是中国长江中游重要的经济文化中心。这里孕育千年历史文化，古韵悠长。长沙旅游资源丰富，以其别具风韵的城市特色享有文化之城和娱乐之都的美誉，是重要的商旅和休闲度假目的地。”万豪国际集团大中华区总裁李雨生先生（Henry Lee）表示，“作为中国第10家万豪行政公寓，长沙卓越万豪行政公寓的开业印证了万豪国际在中国中部地区的拓展步伐，公寓将为到访长沙并期待精致的中长期居停体验的商旅和休闲宾客提供万豪国际一贯闻名的舒适体验。”

长沙卓越万豪行政公寓坐落于岳麓区梅溪新城核心区域（梅溪湖城市中轴线），地理位置优越，周边集购物、文化、娱乐及商务等一系列选择，是商务旅客和休闲亲子客的尚佳之选。宾客可轻松前往风景宜人的岳麓山，每逢金秋时节，山间红叶遍布，游客分沓而至，欣赏迷人的大自然馈赠。而历史上赫赫有名的四大书院之一的岳麓书院就坐落于岳麓山脚下，沉浸于时光淬炼的人文精神。酒店周边文化坐标环伺，宾客可就近打卡梅溪湖国际文化艺术中心、湖南省博物馆。国内旅客可通过长沙主要交通枢纽到达酒店，包括长沙火车站（12.6公里）、长沙高铁南站（17.9公里）、长沙黄花国际机场（33.3公里）和长株潭城际铁路（6.4公里）。

长沙卓越万豪行政公寓精心打造173套设施完善的豪华公寓，从精致城景公寓、豪华一居室城景公寓、豪华一居室湖景公寓、一居室行政公寓、豪华二居室湖景公寓到豪华三居室湖景公寓等多种选择，大部分公寓均能将迷人的城市景致和梅溪湖醉人风光尽收眼底。酒店更为宾客提供其他丰富的高档便捷设施，包括配备意大利品牌泰诺健力量和有氧设备的健身房、两面全景落地窗的室内恒温泳池、日常客房清洁、送餐服务和便捷的豪华轿车服务。小宾客们可以在宽敞的儿童游乐区玩乐，这里提供儿童读物和其他亲子益趣活动。

长沙卓越万豪行政公寓拥有两间别致典雅的餐饮场所 — 怡然居餐厅和大堂吧。怡然居餐厅供应国际美食和中式特色菜品，餐厅采用大落地窗设计，自然采光充足，梅溪湖景色一览无余，客人可在静谧的氛围中享受视觉和味觉的双重美妙体验。客人亦可在大堂吧惬意享受鲜煮咖啡和精选的中国茶。

酒店另配备超过100平方米的会议空间可灵活满足不同会议和活动的需求，如董事会、社交活动、家庭聚会以及私密的浪漫仪式和庆祝。专业的会议团队为宾客带来会议和活动的灵感创意并以悉心周到的服务令活动圆满。

长沙卓越万豪行政公寓总经理夏军先生（Kelvin Xia）表示：“长沙卓越万豪行政公寓专为中长期居停的宾客而设计，致力于为宾客提供精致的空间，定制化的服务，营造如居家般的自在和温馨。酒店全体同仁向宾客发出热情的邀请，助力宾客在此保持高效的工作状态并尽情探索这座充满活力的都会。”

预订及了解更多长沙卓越万豪行政公寓的详情，请致电：0731 8888 0588或访问酒店官网：https://www.marriott.com/hotels/travel/csxer-the-meixi-lake-changsha-marriott-executive-apartments/ 。

关于万豪行政公寓

分布于世界各地30多个国家和地区的万豪行政公寓（Marriott Executive Apartments®）提供优异的服务式公寓体验，满足商务旅行者中长期住宿的需求。高雅的单间、一房、两房和三房公寓房型，结合商业、购物和休闲区域的卓越地段，让宾客享受到万豪国际集团一贯闻名的舒适体验。公寓内的休息、起居与工作区各自独立，还配有设施齐全的厨房、公用健身房与商务中心，提供客房清洁和全天安保服务，并配有专门的服务团队。大多数的万豪行政公寓坐落于新兴经济体国家的门户城市中，主要位于中东、非洲、欧洲、南美和亚洲。万豪旅享家（Marriott Bonvoy ）全球旅行计划的会员下榻万豪行政公寓，可以赚取积分。积分可在万豪旅享家旗下众多品牌酒店兑换产品、服务与体验。

关于万豪国际集团

万豪国际（纳斯达克股票代码：MAR）集团总部位于美国马里兰州贝塞斯达，在133个国家和地区拥有超过7,600家酒店，包括直接经营酒店、特许经营酒店和授权分时度假酒店，并拥有30个酒店品牌。万豪国际集团运营屡获殊荣的旅行计划 — 万豪旅享家（Marriott Bonvoy ）。垂询更多信息，请访问官网www.marriott.com.cn。如需随时掌握万豪国际最新动态，可访问网上新闻中心www.marriottnewscenter.com。

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