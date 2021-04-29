热门中概股收盘涨跌不一 跟谁学大涨11%高盛世纪互联猎豹移动携程中概股_手机网易网

美东时间周三，美股三大指数小幅收跌，标普500指数盘中刷新历史新高。截止收盘，道指跌164.55点，跌幅0.48%，报33820.38点；纳指跌39.19点，跌幅0.28%，报14051.03点；标普500指数跌3.54点，跌幅0.08%，报4183.18点。 热门中概股收盘涨跌不一，跟谁学大涨11%，此前该公司获高盛买入评级，目标价60美元。 其他中概股方面，优信大涨超45%，极光涨近20%，中国绿色农业涨超15%，第九城市涨超13%，流利说涨超14%，跟谁学涨11%，精锐教育涨10%，网易有道涨5%，红黄蓝涨近4%，好未来、新东方涨1%，怪兽充电涨超8%，老虎证券、网易有道、富途证券涨5%，涂鸦智能、携程涨超3%，搜狐、网易、猎豹移动涨超2%，虎牙、拼多多、中通快递、趣头条涨超1%；逸仙电商跌超9%，嘉银金科跌超8%，兰亭集势跌超4%，雾芯科技、陆金所、腾讯音乐、达达跌超3%，唯品会、爱奇艺、理想汽车跌超2%，欢聚时代跌超1%。 领涨中概股列表： 领跌中概股列表： 以下为全球市场重要资讯汇总： 热点聚焦： 嘉楠科技：与Genesis签署9363万美元矿机订单 日前，嘉楠科技与全球顶…