今年北京婚宴市场反弹迅猛“五一”生意火爆婚宴酒店皇冠假日酒店_手机网易网

今年北京婚宴市场反弹迅猛“五一”生意火爆 2021-04-29 17:54:15 北京商报 北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）4月29日，北京商报记者从多家酒店获悉，“五一”假期以及周末的婚宴市场非常火爆。截至目前，北京星级酒店婚宴的预订量已接近饱和，“五一黄金档”已几乎排满，部分酒店还出现了供不应求的现象。 北京中关村皇冠假日酒店相关负责人表示，事实上，酒店的婚宴生意一直都是很好的，但去年由于疫情的影响，预定量下降了不少。但是，今年酒店的婚宴预订量恢复得还是不错的，“五一”差不多已经订满，并且，就今年的形势来看，客人差不多都得提前半年才能顶得上。 出现类似情况的还有北京燕莎中心凯宾斯基饭店，该酒店 “五一”假期的宴会厅大部分已经被预订一空。同时，北京燕莎中心凯宾斯基饭店的负责人也表示，今年的婚宴市场比预期的要好很多，五、六月份的市场会比较好，与此同时，九、十月份可挑选的日期其实也不是特别多了，档期已经几乎排满。所以，从整体来讲，今年婚姻市场的状况还是比较不错的。此外，北京商报记者还从北京饭店、北京歌华开元大酒店等酒店了解到，“五一”以及周末很多档期的婚宴也都预订出去。 此外，北京商报…