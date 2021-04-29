中国最高检将开展未成年人保护法律监督专项行动_新闻频道_央视网(cctv.com)

来源： 中国新闻网 | 2021年04月29日 16:21 中国新闻网 | 2021年04月29日 16:21 原标题：中国最高检将开展未成年人保护法律监督专项行动 正在加载 中新社北京4月29日电 (记者 张素)以新修订的未成年人保护法、预防未成年人犯罪法施行为契机，中国最高人民检察院决定，自2021年5月至2022年12月在全国检察机关开展未成年人保护法律监督专项行动。 记者29日从最高检获悉，检方将在此次专项行动中重点围绕办案和工作中发现的未成年人保护突出问题依法开展监督。 比如，对罪错未成年人特殊矫治教育措施的落实；侵害未成年人案件强制报告制度和密切接触未成年人行业相关违法犯罪信息入职查询制度的落实；对未成年人抚养、教育和保护职责的履行，旅馆、宾馆、酒店、营业性娱乐场所、酒吧、网吧等场所的整改等。 数据显示，2018年至2020年，全国检方共批准逮捕侵害未成年人犯罪12.6万人，起诉17.1万人。值得注意的是，2020年，检方支持起诉、建议撤销监护案件513件，是2019年的6.3倍；对未成年人救助4338件，同比上升2.6倍。 最高人民检察院第九检察厅厅长史卫忠说，最高检部署…