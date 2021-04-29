文旅部：严格做好旅游各环节疫情防控工作疫苗接种餐饮李健旅游_手机网易网

文旅部：严格做好旅游各环节疫情防控工作 2021-04-29 15:45:08 北京商报 北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）4月29日，国务院联防联控机制就"五一"假期疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。在发布会上，文化和旅游部市场管理司一级巡视员李健表示，强调重点抓好两方面的工作：一是重点抓好旅游景区景点疫情防控工作，督促旅游景区严格落实限量、预约、错峰要求，根据自身承载能力和当地疫情防控形势合理确定有效控制好游客接待数量，全面实施门票预约制。二是要严格做好旅游各环节疫情防控工作。重点督促旅行社优化线路设计，合理控制团队规模，对旅游产品进行安全风险评估，选择具有相应资质的供应商、合作商，倡导小规模团队出游，科学安排团队旅游线路规模和出游的时间，分时段、分批次、分区域开展旅游活动。 李健还表示，要严格落实各地在交通、住宿、餐饮、游览、购物等方面的疫情防控要求，督促对旅游包车、酒店客房、餐厅等接待设施和场所进行全面清洁消毒。督促导游加强对游客的宣传引导，做好在乘车、入住、购票、游览、就餐等环节的疫情防控提醒，尤其是要提醒游客保持戴口罩、勤洗手等良好的卫生习惯，倡导文明就餐，不滥食野味，…