BOSS直聘:一季度旅游岗位需求同比增长35% 2021-04-29 14:15:13 品玩 品玩4月29日讯,来自BOSS直聘研究院的数据显示,2021年第一季度平台上旅游相关岗位需求量同比上涨35%,求职者关注度同比上涨62%。 BOSS直聘相关人士表示,国内疫情防控形势向好,旅游业逐步恢复,相关招聘求职需求也逐步回到疫情前水平,尤其是与个性化、品质化旅游相关岗位的招聘需求,已经超过疫情前水平。其中,旅游定制师、旅游策划师等岗位需求上涨最为明显。 此外,疫情推动线上旅游发展,旅游主播等新兴岗位也正吸引越来越多年轻人的关注。拆 boss直聘