文旅部：推动信息技术在文化和旅游各类场景的广泛应用文旅部科教文化产业旅游业旅游_手机网易网

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文旅部：推动信息技术在文化和旅游各类场景的广泛应用 2021-04-29 12:59:07 中新经纬 中新经纬客户端4月29日电 据文旅部官网消息，4月28日至29日，全国文化和旅游科教工作会在成都召开。会议明确，优化文化和旅游信息化发展环境，进一步推进行业数字化、网络化、智能化发展，推动信息技术在文化和旅游各类场景的广泛应用。 文化和旅游部党组成员、副部长张旭。来源：文旅部 会议强调，文化和旅游科教工作要准确把握新形势新要求，对标文化强国建设目标，在利用现代科技推动行业发展、统筹资源配置、助力“十四五”时期文化和旅游发展战略任务上大有作为。要牢固树立和贯彻落实新发展理念，面向文化和旅游科技前沿，面向文化事业建设重大需求，面向文化产业和旅游业发展主战场，面向人民群众美好生活新期待，加快文化和旅游科技创新，加强文化和旅游理论研究，强化行业人才队伍专业化培养，发挥基层活力，做好组织保障，推动科教工作为文化强国建设和旅游业高质量发展全面赋能。 会议明确了“十四五”期间文化和旅游科教工作重点任务。持续构建文化和旅游科技创新发展体系，进一步深化部部、部省文化和旅游科技联动，共同实施文化和旅游科技…