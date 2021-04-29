最高检：将加强对网络平台企业监管保护未成年人-新闻频道-和讯网

新京报快讯（记者 沙雪良）最高人民检察院决定，自2021年5月起至2022年12月，在全国检察机关开展“检爱同行 共护未来”未成年人保护 法律 监督专项行动。对于“儿童、青少年模式”流于形式问题，将加大对网络平台企业的监管力度，促进提高对青少年用户的识别精准度，予以解决。 近日国务院未成年人保护工作领导小组成立，新修订的未成年人保护法、预防未成年人犯罪法也将于6月1日起施行。 最高检第九检察厅厅长史卫忠介绍，此次专项行动，检察机关将立足检察职能，重点围绕办案和工作中发现的以下未成年人保护突出问题依法开展监督，包括：对罪错未成年人特殊矫治教育措施的落实；涉及未成年人刑事诉讼特别程序、特殊制度的落实；侵害未成年人案件强制报告制度和密切接触未成年人行业相关违法犯罪信息入职查询制度的落实；对未成年人抚养、教育和保护职责的履行；学校保护措施的落实；旅馆、宾馆、酒店、营业性娱乐场所、酒吧、网吧等场所的整改；涉及未成年人公共利益重点领域的治理；其他需要推动解决的未成年人保护突出问题。 专项行动提出，推动解决网络产品和服务提供者侵犯未成年人合法权益问题。史卫忠介绍，检察机关要注意配合相关部门，推动开…