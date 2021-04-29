筹集到的资金将应对粮食不安全状况，并与少年儿童群益会（Boys & Girls Clubs）合作提供良好的营养

新加坡2021年4月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Dole Sunshine Company今天宣布与备受推崇的艺术家David Datuna合作，创作一套NFT系列作品，其灵感来自Sunshine for All （全民阳光）运动的响亮口号。该运动旨在提高全世界对粮食不安全和营养不良的认识，同时为减轻当今的饥饿筹集资金。这些作品将于5月6日太平洋标准时间下午3:30通过NFT拍卖平台Rarible.com进行拍卖。



艺术家David Datuna

都乐深受Datuna于2019年在迈阿密海滩巴塞尔艺术展上展出的viral banana-eating moment（病毒吃香蕉时刻）的启发，与Datuna合作创作一套NFT系列作品，以推进该品牌为10亿人提供营养粮食的目标。人们对良好营养的需求从未像现在这样强烈，世界上近四分之一的人口正在经历中等程度或严重粮食不安全问题1，以及全球范围内为人类消费而生产的粮食有三分之一被损失或浪费2。

“我非常钦佩那些对自身管理责任非常了解的公司并且也是他们的忠实粉丝，钦佩都乐‘支持结束饥饿、实现粮食安全、终止粮食浪费和促进可持续农业’的目标，”饥饿艺术家David Datuna表示。“我为都乐创作的NFT系列作品以及实物艺术品通过象征性动画、声音和图像讲述着这个故事。”

此次合作是全球都乐承诺（Dole Promise）的一部分，旨在增加获得良好营养、减少食品浪费、包装塑料和温室气体排放的机会。该品牌已在世界各地积极努力，2020年在密西西比州杰克逊市与包括当地少年儿童群益会在内的10家公共和私人机构建立了合作关系。都乐的Sunshine for All TM城市计划为服务不足的粮食荒漠带来营养粮食和教育。NFT销售收益将捐赠给少年儿童群益会，以资助以营养和消除饥饿为重点的计划，包括都乐的“Sunshine for All ”城市计划。通过这一计划，Dole Sunshine Company希望筹集必要的资金，在全国范围内扩大该计划和其他以营养为中心的活动，深化与少年儿童群益会的合作关系，并将教育、弹出式农民市场和营养食品带到全国各地的城市，包括我们在杰克逊市的持续努力以及在今年晚些时候扩大到巴尔的摩等其他城市。

“我们到2025年为10亿人提供良好营养的承诺是一个我们无法单独实现的承诺。因此，我们寻求与我们的价值观非常契合的David Datuna和BGC等合作伙伴的支持，”Food and Beverages Group全球总裁Pier-Luigi Sigismondi表示。“为了实现系统性变革，我们需要将目标与创造力、创新和技术相结合。这一努力最好地代表了我们希望在全球如何有所作为的方法。作为一个可以真正实现其目标的品牌，David对利用艺术和数字技术作为提高认识和社会变革平台的理念让我们产生了清晰的共鸣并激励着我们。”

消除饥饿

Datuna将创作一套五件系列作品，重点关注营养与粮食安全之间的内在联系。NFT将代表团结一致来消除饥饿的人们。《全民阳光》是第五件也是最后一件作品，是一部灵感源自流行艺术的、前四件作品的蒙太奇，突出了消除差距并为所有人获得良好营养的重要性。该作品还将作为一件实物作品包含Datuna的标志性镜片技术，这是一种体现社会个人观点的分层组合。

其整套艺术系列作品将于5月6日销售。第五件蒙太奇将在5月8日拍卖，并在虚拟美术馆（Decentraland）上展出，还将在即将宣布的纽约市一个现场地点展出。

NFT销售的净收益将捐赠给少年儿童群益会，以资助以营养和消除饥饿为重点的计划，包括“Sunshine for All ”城市计划。此外，都乐还将通过与脱碳顾问公司Aerial的合作来极力限制NFT销售对环境的影响，以打造一个有利的气候解决方案。这不会影响拍卖会所筹集的资金数额，并将确保未来任何销售也得到适当的抵消。

如需了解更多信息和关注拍卖会，请访问SunshineForAll.com。



艺术家David Datuna在工作

相关链接 :

http://www.dole.com

都乐（Dole）与“饥饿艺术家”David Datuna合作创作“Take A Bite Out Of Hunger”（消除饥饿）NFT（非同质化代币）系列作品 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com