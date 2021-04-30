最高检：逐步建立性侵虐待未成年人违法犯罪信息库_杭州网

如何落实侵害未成年人案件强制报告制度和入职查询制度；怎样推动解决未成年人父母或其他监护人不依法履行监护职责、监护侵害、监护缺失等问题；如何推动解决校园欺凌和暴力问题…… 近日，最高人民检察院部署开展未成年人保护法律监督专项行动，最高检第九检察厅厅长史卫忠就专项行动重点工作和社会热点话题回答了记者提问。 记者：去年，最高检联合相关部门出台侵害未成年人案件强制报告制度和入职查询制度。此次专项行动提出要落实这两项制度，有什么考虑？ 答：检察机关推动创建的强制报告制度和入职查询制度被新修订的未成年人保护法吸收，成为法律的刚性规定，必须不折不扣执行。专项行动将落实这两项制度作为检察监督重点工作，有3个方面的考虑： 实践中，不履行强制报告义务、不按照规定查询的，根据未成年人保护法规定，应当依法对相关部门予以处罚，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分，构成违法犯罪的，追究刑事责任。检察机关要通过此次专项行动，依法监督相关单位和责任主体，追究违纪违法责任。 修订后的未成年人保护法扩大了入职查询的范围，将查询主体扩大至所有的密切接触未成年人的单位，将查询信息扩大至性侵害、虐待、拐卖、暴力伤害等…