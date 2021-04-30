最高检：重点解决校园欺凌暴力等问题_杭州网

人民网北京4月29日电 “推动解决有的学校预防性侵害、性骚扰未成年人、防控学生欺凌以及校园安全防范等工作制度机制不健全、不落实等问题……”29日上午，最高检印发《全国检察机关“检爱同行 共护未来”未成年人保护法律监督专项行动实施方案》，决定2021年5月起至2022年12月在全国检察机关开展“检爱同行 共护未来”未成年人保护法律监督专项行动。 推动学校全面建立学生欺凌防控工作制度 当前，校园欺凌和暴力问题广受社会关注。以前对校园欺凌的预防和处置主要是依据政策文件，如教育部等十一个部门发布的《加强中小学生欺凌综合治理方案》等。今年6月1日，新修订的未成年人保护法、预防未成年人犯罪法（以下简称“两法”）将正式施行。其中，新修订的未成年人保护法首次在国家立法层面规定了学生欺凌的定义，并从加强教育培训、及时报告、对学生的保护与管教等方面规定了具有指导性和可操作性的措施，要求教育行政部门会同有关部门建立学生欺凌防控制度等。 针对校园欺凌问题，专项行动有哪些具体举措？最高检九厅负责人表示，校园欺凌是一个综合性的社会问题，是多层次因素叠加的结果。从检察机关办理的校园欺凌案件情况看，有未成年人身心发育…