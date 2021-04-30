这个“五一”去曲水动物园打卡

大家期待已久的“五一”假期即将来临，今年你是打算“家里蹲”，还是带着家人出趟远门？还没想好去哪的小伙伴不要着急，今天给大家推荐一个来回方便的好去处——曲水动物园。 位于拉萨市曲水县境内的曲水动物园是集观光旅游、科普教育、动物保护为一体的景区，距拉萨市区约63公里，来回方便。早晨从拉萨出发，一路观赏雅鲁藏布江中游河谷地带自然风光，沿着318国道，领略春天的乡村气息，停在路边感受高原春季农忙的景象…… 曲水动物园内有高原植物景区、梅花鹿繁殖区、珍稀动物展区、野生动物区、猛兽区、儿童游乐区、林卡区等。园内饲养着大象、羊驼、狮子、老虎、猞猁、骆驼等30多种动物，是市民休闲和接受科普教育的好去处。 另外，去年新添的雌性小老虎 “次仁卓玛”和4只可爱的幼狮，“五一”期间可以跟大家见面啦。 曲水县群众持身份证可享受免门票优惠政策，区内游客成人门票20元/人；1米2以下小朋友免票；区外游客80元/人。开放时间为10：00至18：30。 曲水县动物园经理米玛提醒，观光游玩时务必遵守园区规章制度，禁止向动物投喂食物和扔垃圾；尤其带小朋友游玩的父母务必看管好小孩，避免玩具掉入动物活动区，被动物吞食。