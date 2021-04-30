旅游业者盼来五一出行复苏曙光，酒店、民宿，跟团游势头如何？_凤凰网

u003cp>火车票秒光、机票价格飙升、酒店民宿预定火爆、热门景区约满、博物馆门票售罄……种种迹象表明，“爆发式出游”有望打造“史上最热”五一假期。u003c/p>u003cp>随着国内疫情防控形势持续向好，消费者建立起旅游心理安全防线，这个五一假期宛如一场“及时雨”，旅游产业潜力有望得到充分释放，迎来全面复苏。u003c/p>u003cp>站在新的起点，凤凰网旅游对话多位文旅从业者，了解五一旅游复苏实际情况，看众多旅游企业如何摩拳擦掌，迎接久违的旺季。u003c/p>u003cp class="textAlignCenter">u003cstrong>01 旅游业复苏数据喜人u003c/strong>u003c/p>u003cp>从四月中旬开始，各家OTA就陆续发布今年五一旅行的趋势预测。最新数据显示，4月30日至5月5日，全国铁路、民航及道路客流量将达约2.5亿人次。周末以及此前的清明节假期只能以周边游、短途游为主，部分旅游需求被压抑。今年五一，虽然因为调休被众多网友吐槽，但5天假期的确可以刺激更多人走出家门、走得更远，进行跨省长线游。u003c/p>…