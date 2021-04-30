西藏一季度实现旅游收入13.78亿元

自2021年度“冬游西藏·共享地球第三极”活动实施以来，西藏旅游经济迎来“开门红”，据旅游部门统计，今年一季度，全区接待国内外游客171.00万人次，同比增长2.4倍；实现旅游收入13.78亿元，同比增长3.1倍。 眼下，气温逐渐升高，拉萨呈现出一幅桃红柳绿的美丽景象，西藏旅游市场也逐渐进入旺季。记者在走访中看到，布达拉宫、大昭寺、罗布林卡等著名景点，观景、拍照的游客身影随处可见，西藏旅游市场日渐“升温”。 据西藏绿洲旅行社有限公司负责人介绍，西藏旅游发展的淡旺季节差异明显，夏天一票难求，冬天比较冷清。今年自治区推出的“冬游西藏”第三轮第二段全区3A级景点从1月1日-3月15日实行免票政策，星级酒店执行淡季价格、旅游专列、航空包机奖励等诸多优惠措施，迅速掀起了冬游西藏热潮。 同时，记者了解到，2021年西藏林芝第十九届桃花旅游文化节期间共接待游客52.7万人次，与2019年同期相比增长37.56%，创下历届桃花节游客数量最多的历史纪录。活动期间举办了“桃花仙子”选拔、“寻访桃源”民俗体育运动、工布雪域梦幻桃花音乐节等10余项活动，西藏正式迎来今年的首轮旅游小高峰。 记者在走访中了解到，…