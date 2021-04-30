南京2021年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 对于许多新装家庭来说，即将到来的“五一”假期无疑是合适的家电采购期。且不说各大卖场疯狂的打折活动，各大家电厂商也是纷纷拿出高性价比的新品，回馈广大消费者。在这其中，厨卫电器的关注度颇高，特别是卫生间的“重器” — 电热水器，是“五一”家电畅销榜上的“常客”。不过，在选购电热水器时，很多消费者并不清楚到底该注意些什么？往往只是被外观、容量等外在因素所左右，而忽略了真正的核“芯”。如何能选到一台质量过硬又能称心如意的电热水器？A.O.史密斯为大家支招：

一看内胆 既要抗压又要抗腐

内胆是电热水器最核心的部件之一，因其不可更换和不好维修，一旦漏水损坏就只能整机报废。所以，内胆的质量，很大程度上决定了电热水器整体的耐用性。

好端端的内胆为什么会损坏呢？原因在于水具有腐蚀性，一般金属材质的内胆和自来水长期接触后，会慢慢发生腐蚀，最终导致漏水；此外，热水器中的水在每一次热胀冷缩交替变化时，都会对内胆造成压力冲击，这样反复的挤压，承压性差的内胆，就会发生漏水现象。

为了解决这两个问题，各大厂家普遍采用搪瓷内胆，来防止腐蚀。但由于内胆长期承受热胀冷缩的冲击，导致钢板会相应产生轻微形变，而普通的搪瓷形变系数和钢板不一样，长久下来，就会导致搪瓷脱落，失去保护效果。

对此，作为行业领军企业的家电巨头A.O.史密斯创新研发出了专利金圭内胆，实现了金圭涂层与钢板同步伸缩、不脱落，被形象地称为“会呼吸的内胆”，这就大幅度增强了内胆的耐腐蚀性。

在承压性方面，焊接技术起决定性作用。市面上大多数电热水器承压采用的是中国和欧洲标准12公斤（1.2MPa），而A.O.史密斯的内胆承压标准可以达到美国标准的21公斤（2.1MPa）。

阳极棒的用料和长度，决定了它对内胆保护的长久性。

阳极棒，是通过率先消耗自身活跃的铝镁离子，与水中的腐蚀性离子结合，以达到保护内胆，令热水器更耐用的目的。

但有的热水器为了解决成本，配备的阳极棒比较短小，对内胆的保护作用也就相对较弱。A.O.史密斯的阳极棒远长于普通标准。更长则意味着对内胆的保护作用更强，又同时延长了更换周期。

二看加热棒 既要防垢还得高效

加热棒的结构和是否拥有防垢涂层，会影响热水器的整体性能。

说完内胆，就不得不说加热棒，这两样东西是相辅相成的，内胆坏了不能装水，加热棒坏了不能烧水，缺一不可。但加热棒长时间使用后，会产生结垢现象，这就会导致加热效率变低。

市面上大多数热水器加热棒都是无涂层保护的，这就无法有效解决结垢问题，A.O.史密斯是将内胆上不易结垢的金圭材料用到了加热棒上，不易结垢也就意味着加热棒更长久高效。

总的来看，热水器要做到耐用，需要有强劲的技术实力，更需要在每个细节上做到精益求精。A.O.史密斯正是如此，才敢承诺“金圭内胆8年漏水免费换新机，金圭加热棒终身免费包换”。

三看安全性 既要稳定还得可靠

强安全性依然是电热水器的重要选择因素。

虽然现在电热水器的安全性已经有了很大提升，但仍需关注的是：使用年限增长、零部件的老化，安全性会不会随之下降？所以，强安全性依然是电热水器的重要选择因素。

在电气安全性方面，大多数电热水器采用的是单路继电器。而A.O.史密斯使用的是双路继电器。

这两者的根本差别在于，一旦继电器出现故障，单路继电器火线无法断开，热水器会一直通电加热；而A.O.史密斯的双路继电器，能及时切断零线，有效地防止因内胆温度过高而造成的安全隐患，安全性能更好。

与此同时，A.O.史密斯在强电路板上还配备了防雷防浪涌保护模块，也就是说即使出现恶劣的雷雨天气，产生对电器破坏极大的高电压高电流时，它仍能保持稳定可靠，不需要关机断电。

总结

俗话说，细节决定成败。品质的好坏，往往就取决于这些藏在“芯”里看不见的细节部分。拥有137年历史的A.O.史密斯正是把每一处细节都考虑周到，把每一个部件的品质与性能都尽力达到高要求，才为广大消费者带来如此高品质的电热水器，足以成为当下市场上的优选。

A.O.史密斯支招：“五一”新装卫浴“如何选购电热水器” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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