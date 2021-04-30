浙江杭州2021年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月28~29日，以“长风破浪 — 最好的预测未来，就是去创造未来”为主题，第五届万物生长大会将在杭州市国际博览中心举行。

大会将首次发布长三角独角兽&未来独角兽榜单

作为全球经济体量前50强城市，杭州正处于“亚运会、大都市、现代化”的新一轮周期发展起步阶段，面临着前所未有的全局性挑战。在以“数智杭州·宜居天堂”为重要导向，接力建设数字动力引擎与创新创业生态背景下，越来越多以独角兽、准独角兽为代表的新生代创新力量涌现，在新一轮数字大潮中前赴后继，共同开启下一个“黄金十年”。

4月28日，杭州市人民政府、民建浙江省委、中国投资发展促进会共同主办的第五届万物生长大会在杭州国际博览中心隆重开幕，会上，杭州市创业投资协会联合一站式创业服务平台“微链”共同发布《2021杭州独角兽&准独角兽企业榜单》。截至2021年3月31日，杭州共有独角兽企业（估值不少于10亿美元）37家，准独角兽企业（估值不少于1亿美元）209家。

医疗健康领域作为生物药CDMO皓阳生物荣获准独角兽企业荣誉称号，足见皓阳生物未来发展潜力无限。

海邦医疗专场以“建生态，创未来”主题

4月28日，第五届万物生长大会海邦医疗专场 — “建生态，创未来”生物创新药物生态建设论坛在省人才之家举办。此次论坛聚焦生物大分子制药研发领域，邀请到来自生物创新药物领域的50余位专家、创业者和投资人齐聚一堂，共同探讨药物研发及服务的解决方案。

皓阳生物董事长李浩强先生受邀在本次论坛分享《高表达稳定细胞株加速抗体药物研发》精彩主题报告。

“细胞株就像一个种子，是重组蛋白药物的源头，种子的好坏是直接影响到最后项目的推进。”皓阳生物董事长李浩强先生形容。而构建高表达稳定细胞株作为皓阳生物的突出业务，仅在2020年公司就达成了20+的相关合作，为客户快速交付高质量的细胞株，可见公司能力是受到了业内的客户广泛认可，稳居国内外一流水平。

皓阳生物荣获准独角兽，未来潜力无限 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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