上海2021年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，华住集团于抖音发起了#30秒住进你的心#全民任务，邀请用户围绕“30秒入住、0秒退房”为灵感进行短视频创作，在消费者心中完成了“高效便捷”、“富有科技感”的品牌形象占位。用户只需要在抖音APP内参与话题#30秒住进你的心#，并使用指定贴纸拍摄短视频，即可参与瓜分10万元现金大奖。

截至4月30日12时，该全民任务在抖音平台共计斩获播放2.5亿余次。此次活动将一直持续至5月1日。随着活动的继续，活动流量也在持续攀升，也使得华住集团推出的“30秒入住、0秒退房”服务迅速在年轻人的圈子里火起来。

抢占抖音流量洼地，实现品牌柔性传播

伴随互联网技术的快速发展以及Z世代人群的崛起，以抖音为代表的的短视频平台逐渐成为品牌营销的“必争之地”。

一方面，短视频更符合当下受众的触媒习惯。通过抢占抖音这一流量洼地，华住集团以抖音用户为节点、以UGC内容为触手，有效提升了“30秒入住、0秒退房”这一特色服务的传播声量。

另一方面，在此次全民任务的话题打造上，华住集团也别出心裁。“30秒住进你的心”既涵盖了“30秒入住”的关键信息，又结合了“住进你的心”这一符合互联网语境的话语。通过对话题关键词进行打造，形成舆论风眼，实现品牌的柔性传播。

高效铺开服务范围，打造智能入住体验

产品是1，营销是0。如果没有1，有再多的0也只是空谈。在如今用户注意力分散的传播背景下，华住集团能够凭借#30秒住进你的心#全民任务俘获亿级流量，与华住集团多年来通过技术赋能优化用户体验的举措有着密不可分的关系。

为优化住客们的入住体验，华住集团以智能终端机“华掌柜”为载体，为住客提供“30秒入住、0秒退房”的便捷服务。在这一服务的加持下，住客的前台入住流程由原来5分30秒缩短至30秒之内，只需刷身份证、刷脸、领卡三步操作即可自助办理入住，退房也只需插回房卡一步即可完成，此举不仅可以提升入住效率，也能够为加盟商解决传统经营管理中遇到的效能不足等问题。同时，“华掌柜”与公安系统直连，配套的人脸识别技术也已通过公安三所认证，全方位保障酒店入住的安全性。

在为住客提供便捷高效服务的同时，“30秒入住、0秒退房”服务也在线下高速铺开。在华住旗下的汉庭、全季、禧玥、花间堂等品牌都能享受到该服务。“30秒入住、0秒退房”服务目前已覆盖了华住旗下近90%的标准品牌酒店，使用率超过80%。这种智能化的入住体验得到了住客们的一致好评，也为此次全民任务的广泛传播奠定了坚实的基础。

纵观目前发布的视频，其中绝大部分都是住客们的亲身体验。坐拥1.7亿会员的华住集团，通过多年深耕，以技术实力赋能住宿体验。“30秒入住、0秒退房”服务也早已成为行业内的标杆。国民认知度与住客口碑的双重加持，促使人们愿意用镜头记录下自己的体验过程并与大家分享。同时，这些由住客自发拍摄的体验视频也会激发更多住客的同理心，强化人们参与此次全民任务的意愿，实现传播声量的二次扩散。

接下来，华住集团将持续推进“30秒入住，0秒退房”服务的普及，并计划于今年 5月实现旗下标准品牌酒店100%覆盖。

抖音播放超2亿，华住 “30秒入住”抢占流量高地 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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