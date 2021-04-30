趣链科技拿下数亿元C轮融资，正式晋级为区块链核心技术独角兽。

本轮融资由知名基金易方达资本领投、龚虹嘉带领的银宏基金跟投。

本轮融资将用于核心技术创新、生态体系建设、创新人才储备及培养等方面，致力于构建“区块链软硬一体化专业解决方案”的生态圈。

中国杭州2021年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，区块链明星企业趣链科技官方宣布完成数亿元C轮融资，本轮融资由知名基金易方达资本领投、龚虹嘉带领的银宏基金跟投。相关报道显示，趣链科技这笔融资是今年以来国内区块链企业融资额最高的一起，公司整体估值达到10亿美元，正式晋级为区块链核心技术独角兽。趣链科技首席执行官李伟介绍，“本轮融资将用于核心技术创新、生态体系建设、创新人才储备及培养等方面”。



区块链核心技术第一独角兽 趣链科技完成数亿元C轮融资

领投的易方达资本是资产管理机构，依托健全的投研体系和强大的品牌影响力，深入产业，扎根股权投资领域。跟投的龚虹嘉则是投资界的“老炮儿”，其先后创办德生公司、海康威视等公司。两家优秀的资本公司为何“偏爱”新兴行业的趣链科技呢？

易方达资产管理有限公司总经理宋昆表示：区块链行业是信息科技投资部关注已久的重要赛道，寻找这个领域中的优势企业，是我们一直在做的事情。

谈及趣链科技的核心竞争力，不得不谈其领先业界的技术实力。

纵观区块链行业，大多公司存在应用场景单一或核心技术不突出的缺陷，而趣链科技在形成多样化产品线且保持应用场景扩展潜力的同时，在多项核心技术研发领域构建起了很高的竞争壁垒。据了解，趣链科技目前已经建成全球首个区块链3.0全栈全生态支持：趣链区块链平台、链原生数据共享平台BitXMesh、开源跨链技术平台BitXHub、开放服务平台飞洛以及多种应用平台。其中，趣链区块链平台目前可支撑10w级节点分层组网，日均TB级数据上链，吞吐率突破5wTPS，性能业界领先”。

在这样的技术能力之下，除了不断巩固自身区块链的龙头地位，趣链更关注区块链的商业落地。“趣链科技走的是一条技术和商业结合的路线：技术突破与商业落地并重。在形成有核心竞争力的技术壁垒和打造出行业领先的软硬化一体解决方案基础后，积极寻求多场景、大规模的商业落地”，趣链科技首席运营官何鸿涛表示。

依靠这种“双重打法”，趣链科技把技术创新和成功商业模式落地并举，行业应用场景也从最初的金融逐步拓展到民生、政务、司法、能源、制造等多元化领域，客户包括住建部、工信部、科技部、审计署、国家市监局、中国人民银行、四大行总行、沪深交易所、主流股份制商业银行等150余家组织或机构，落地应用180余项，支撑业务规模数千亿人民币，累计服务人数超过2亿人，在杭州、北京、上海、深圳、重庆、成都、武汉、合肥等数十个重点城市设有分公司或子公司。

除了技术和商业方面的竞争力之外，趣链科技还全力打造了一套区块链复合型人才储备和培养模式。笔者了解到，趣链科技整个生态拥有500余名区块链专业人才，并开设了区块链技术原理与实践课程，目标是发挥“产学研”联动发展的“桥头堡”作用，打造高层次区块链专业人才培养平台。“盖有非常之功，必待非常之人”。

正如李伟所言，“加速技术创新到商业落地进程，才能更好构建完善的产业生态体”。区块链企业的商业化起步越早、进度越快，与其合作的产业链上下游企业就能更快、更多地占领应用端市场份额，形成一个良性的闭环。我们有理由期待，未来趣链科技将在构建起“区块链专业解决方案”的生态圈，成为行业的筑路者。

趣链科技获C轮融资 晋升区块链核心技术独角兽 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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