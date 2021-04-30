纽约2021年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年4月28日，彩色星球科技（纳斯达克股票代码：CSCW）（以下简称“ 彩色星球”或“公司”）公布，于2021年4月27日星期二举行的Wainwright区块链和金融科技会议，邀请感兴趣的人士查看公司的演示文稿。

彩色星球的首席执行官鲁宗岳先生评论说：“我们很荣幸受邀出席HC Wainwright区块链和金融科技会议。这次活动为我们提供了一个平台，我们可以在此平台上分享公司的故事对技术公司及其颠覆性，令人兴奋和创新产品和服务感兴趣的投资者，在我们的演讲中以及通过我们最近的新闻发布，讨论了关于我们的国际APP的发布，人工智能的开发工作，AR愿景以及区块链应用程序，我们计划在迪拜纳斯达克证券交易所启动公司的双上市（这将使我们成为美国和阿拉伯联合酋长国（UAE）的全球首家双重上市娱乐技术公司），以及我们与Supre NFT的战略合作协议开发未来的不可替代令牌（“ NFT”）。” 彩色星球的引人注目的商业模式是“明星在线+娱乐教学”，这是一种结合在线和线下明星音乐会以及与知名表演者共同举办的教育活动的组合。公司的【彩色世界】APP计划从2D模式迁移到3D模式，以无国界的方式授权并推动进一步的业务发展。 彩色星球以技术为主导的策略着重于在线和移动功能；它已经渗透到“风扇经济”中，并有望吸引大量全球粉丝加入APP，同时提高成本效益，以扩大公司的付费用户群。

此外，一旦全球流行病消退，公司将安排全球明星艺术家巡回演出，包括其“彩色世界音乐节”，以邀请公司的全球观众体验丰富多彩的音乐，丰富多彩的生活和丰富多彩的世界。作为娱乐在线教育的领导者，彩色星球为客户提供“可访问性”，“灵活性”和“概率”，并拥有世界上最好，最大的在线艺术家培训学院之一，提供独家内容以及面对面的现场直播与来自西方和亚洲的著名“明星”老师进行面对面的交流。并且，旗下相关实践基地积极培养未来的“未来之星”，并进行持续的内部技术开发和全球业务发展努力，来为公司提供更多的盈利支撑，壮大发展。

彩色星球科技参加国际区块链会议，并发表重要讲话 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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